10.000 boeken nodig voor 'grootste boekenkast' 09 maart 2018

De stad roept op om een boek te schenken voor de grootste boekenkast van Aalst. "De 'grootste boekenkast van Aalst' wordt één van de blikvangers van het nieuwe Utopiagebouw, waar de Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek onderdak krijgen. De boekenkast zal vanop de Graanmarkt te zien zijn. Om deze boekenkast te vullen zijn er maar liefst 10.000 boeken nodig", zegt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). De reuzenboekenkast is 11 meter hoog en 8 meter breed.





Elke Aalstenaar kan één boek binnenbrengen. Geïnteresseerden kunnen nog tot april terecht in de huidige bibliotheek in de Molenstraat, in de Academie voor Podiumkunsten of in het administratief centrum Werf 9. De geschonken boeken zullen geen deel uitmaken van de collectie en dus niet uitleenbaar zijn. (RLA)