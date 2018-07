1 op 5 deelnemers geveltuinactie kiest voor 'blauwe regen' Rutger Lievens

20 juli 2018

10u24 1 Aalst Het grootste deel van de deelnemers van 'Aalst Klimt Op!', de geveltuinactie van de stad, kiest voor blauwe regen of wisteria. Ongeveer 1 op 5 deelnemers kiest voor deze klimplant met paarsblauwe bloemen.

Je kan je nog tot het einde van de maand inschrijven en meedoen met de geveltuinactie. Snel reageren is de boodschap, want van de 150 gratis geveltuintjes zijn er nog 25 vrij.

"Aalst bindt de strijd aan tegen de klimaatopwarming en gaat volop voor meer groen in de stad. In totaal zullen 150 geveltuintjes worden aangeplant in samenwerking met SWP De Loods en Groep INTRO", zegt de stad Aalst.

"Geveltuinen zijn belangrijk voor een stad", aldus de stad. "Geveltuinen maken de straat mooier, brengen meer natuur in de stad en zijn goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit. In de zomer koelen planten de stad af en helpen zo mee het hitte-eilandeffect en hittestress aan te pakken. Daarnaast produceren de planten zuurstof en filteren ze fijn stof. Op die manier verbeteren ze de luchtkwaliteit in de stad. Gevelplanten beschermen bovendien de woning tegen weer, wind en hitte en dragen op die manier bij tot het isoleren van de woning. Tot slot capteert een geveltuin ook CO2."

Het aanbod van 'Aalst Klimt Op' bevat:

• Het uitbreken van de verharding

• Het uitgraven van het plantgat (tot 30 cm diepte)

• Het plaatsen van een boordsteen

• Het verwijderen van niet-herbruikbaar materiaal

• Het vullen van het plantgat met teelaarde en compost

• Het plaatsen van de klimhulp

• Het planten van het gekozen plantgoed.

Meer op www.aalst.be/artikel/aalst-klimt-op