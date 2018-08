1 dag nadat stad gedumpt vuilnis opruimt, liggen er alweer zakken in Maal Rutger Lievens

08 augustus 2018

07u58 1 Aalst Ergernis in de wijk Maal in Nieuwerkerken. De stad Aalst ruimde maandag nog maar een hoop gedumpt vuilnis op, een dag later ligt er al een nieuwe berg.

Het buurtcomité Leefbaar Maal verwittigde al de politie. "Één dag nadat de stad Aalst de vorige zak opruimde, komt een witte Mercedes Benz-bestelwagen 7 à 10 zakken op dezelfde plaats dumpen. De lokale politie van Aalst is verwittigd. Maal laat niet met zich sollen", zegt het buurtcomité.

Op 22 juli vonden buurtbewoners er ook al een hoop mosselschelpen en in het begin van de maand juli stond er ineens een oude zetel met kledij aan de kant van de weg. De stad Aalst raadt aan om elke keer er aan sluikstorten wordt gedaan, het probleem te melden via www.aalst.be/melding-maken. Op plekken waar sluikstorten een groot probleem is, zet de stad mobiele camera's in om de daders te betrappen.

Meer over Aalst