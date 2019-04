1 april: alle huizen in de Capucienenlaan staan te koop Rutger Lievens

01 april 2019

10u52 7 Aalst Bent u er ook ingetrapt? Deze ochtend stonden alle huizen van de Capucienenlaan in Aalst te koop. Het blijkt een 1 aprilgrap van immokantoor Peter De Winne te zijn.

De Capucienenlaan in Aalst werd deze ochtend wakker met oranje De Winne-bordjes aan de gevels. De hele straat staat te koop. Ook aan overheidsgebouwen zoals het stadhuis hangt een te koop-bordje. Een grap natuurlijk, want zo slecht wonen is het niet in Aalst. Wel een geslaagde stunt van immokantoor Peter De Winne.