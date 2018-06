1.400 bezoekers op openingsweekend bakkerij Verleysen 04 juni 2018

De nieuwe, zevende winkel van bakkerij Verleysen, deze keer in het centrum van Aalst in de Vrijheidstraat, lokte op het openinsgweekend al meer dan 1.400 klanten. Het was zomerbraderij in Aalst en zowel zuivelhoeve Keymeulen in de Molenstraat als bakkerij Verleysen hadden gekozen om in dat weekend hun nieuwe winkel te openen. "Zaterdag kwamen er 700 mensen langs, vandaag waren er opnieuw zoveel mensen in de winkel. En dan moet de openingsreceptie nog starten straks", zegt Alain Verleysen, zaakvoerder. Hij renoveerde het verouderde pand in de Vrijheidstraat op een fenomenale manier, alleen al daarvoor moet je als Aalstenaar er minstens één keer een koffie gaan drinken. In het gebouw wordt al decennia lang brood gebakken. "Het was vroeger een bekende bakkerij, van Gaston Van Den Eynde. In de jaren 90 is die gestopt en is het overgenomen door Stukkens. Na bakker Stukkens slabakte het een beetje, op het laatst was het een Turkse bakker", zegt Alain, die grote ramen in de voorgevel liet zetten, een patio trekt licht naar de kelderverdieping waar ook tafeltjes staan. "Ontbijt, broodjes en brood, we hebben alles", zegt Alain. Ook kunstige chocolade. "Met de nieuwe ruby-chocolade en in samenwerking met kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh verkopen we naar aanleiding van de opening 't Neuzeken in chocoladevorm. Er is ook een grote versie van 't Neuzeken te bezichtigen", vertelt Alain. (RLA)