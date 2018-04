1.350 deelnemers op City Lightrun 21 april 2018

1.350 sportievelingen zakten vrijdagavond naar het centrum van Aalst af om er de City Lightrun te lopen of te stappen. Het aantal deelnemers lag onder meer door het goede weer iets hoger dan vorig jaar. Vzw Maspoe en de Aalsterse politieke partij Lijst A organiseren het feeëriek vericht loopevent. "Tegenover vorig jaar zijn er veel nieuwe plekken waar de lopers passeren, heel wat scholen onder wie DvM en het VTI. We willen tonen dat we fier zijn op Aalst", zegt Geert Verdoodt (Lijst A). Met de opbrengst worden twee loopbuggy's voor mensen met een beperking aangekocht. (RLA)