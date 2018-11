1.300 mensen stappen mee in Witte Mars tegen falende justitie Deelnemers betuigen medeleven 33 jaar na laatste Bende-aanslag Rutger Lievens

09 november 2018

21u13 0 Aalst Aalst heeft vrijdag de slachtoffers van de Bende van Nijvel herdacht met een Witte Mars. 1.300 mensen kwamen de nabestaanden hun steun betuigen en stapten mee van de Grote Markt naar de voormalige rijkswachtkazerne en naar de Delhaize, waar de laatste en bloedigste aanslag van de Bende op 9 november 1985 - 33 jaar geleden - plaatsvond. “Zoveel mensen die ons komen steunen, dit doet deugd”, zegt Bende-overlever David Van de Steen. Burgemeester Christoph D’Haese had het over 2.800 deelnemers, maar dat is geen officieel cijfer.

9 november is sinds 1985 een speciale dag in Aalst. Een dag waarop er plaatsgemaakt wordt voor verdriet, en een beetje woede ook. In de voormiddag was er zowel woede als verdriet voelbaar op de begraafplaats van Aalst waar burgemeester Christoph D’Haese hard naar justitie uithaalde. “Justitie - althans wat dit dossier betreft - is rot”, was te horen, en hij verklaarde justitie failliet. “Ik denk niet dat er een mens ter wereld is die meer op zijn robotfoto lijkt dan die bewuste Bonkoffsky”, aldus de burgemeester. “Maar toch zeggen de speurders ons nu 99 procent zeker te zijn dat die man niet de reus is? Kan er alstublieft vanuit justitie transparant gecommuniceerd worden waarom men tot dit besluit komt? Slachtoffers en nabestaanden blijven nu, meer dan ooit, met het gevoel achter dat niet alles mag worden gezegd. Dat justitie rot is. En wie kan hen ongelijk geven?”

Rollende ogen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verdedigde zich daar door te zeggen dat er bijkomende manschappen en middelen gaan naar het onderzoek naar de Bende. “Dat is geen show, we willen resultaten”, zei hij. Zijn woorden werden door sommige nabestaanden van slachtoffers met rollende ogen ontvangen.

De organisatoren van de Witte Mars hadden op zo’n 1.000 deelnemers gerekend, de politie telde er 1.300. “Dat doet goed”, vertelde David Van de Steen, de overlever van de Bende wiens verhaal verfilmd is in Niet Schieten. “Het betekent dat er toch heel veel mensen nog aan ons denken”, zei hij. Ook nabestaanden van andere beruchte dossiers waren aanwezig: de familie Appeltans, Geijsbrechts, Van Uytsel en Lambrecks waren er, maar ook nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van Brussel stapten mee.

Lappendeken

Ingrid Mulder, die haar zus verloor in de Delhaize en wiens kinderen in de winkel waren toen de Bende binnenviel, houdt een warm gevoel over aan de Witte Mars. “Op 14 dagen hebben we dat hier georganiseerd. Vanavond zie je dat er toch veel mensen zijn die je steunen”, zegt ze. Ingrid werkt nog aan een eigen actie, een lappendeken met stukken stof die mensen haar opsturen. Een warm lappendeken tegen de justitie die haar in de kou laat staan. “We gaan er een optocht mee houden naar het Justitiepaleis en het krijgt een plaats in het Huis van het Slachtoffer in Brussel”, kondigt ze aan.