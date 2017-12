"Zonder spuit kwam ik in problemen" OOK DIABETICUS FREDDY (63) SLACHTOFFER VAN OMGEVALLEN KRAAN MATHIAS MARIËN JELLE HOUWEN

02u45 0 Foto Jelle Houwen Er kwamen heel wat telefoontjes aan te pas om Freddy aan zijn levensnoodzakelijke diabetesspuit te helpen. Aalst Ook de 63-jarige Freddy Van Goethem uit Aalst werd woensdagavond getroffen toen de torenkraan die omviel in Nieuwpoort-Bad zijn flat raakte. Hij verbleef op de 7de verdieping en het appartement naast het zijne werd doorboord. "We zijn halsoverkop moeten vluchten, zonder mijn diabetesspuiten", zucht Freddy. "Als ik die niet tijdig kon zetten, kwam ik in de problemen."

Freddy en zijn vrouw brengen al vijf jaar lang de feestdagen door in het appartement van een vriend. Dat ligt in residentie Mosselbank in de Franslaan in Nieuwpoort. Het is dat gebouw dat woensdagavond zwaar geraakt werd toen een torenkraan omviel. Verschillende tegengewichten van de kraan doorboorden de bovenste etages van het 9 verdiepingen tellende blok. Freddy en zijn vrouw maakten alles van op de eerste rij mee.





"We zaten rustig tv te kijken op de sofa toen we opeens een donderend geraas hoorden", vertelt Freddy. "Een tiental seconden duurde dat tot dat geraas plots overging in gebulder en harde schokken. We zijn letterlijk uit onze sofa gedonderd door de klap. Het leek wel een aardbeving, doodeng was het. We verbleven op de 7de verdieping. Dat is de laatste verdieping waar de betonblokken nog ingeslagen zijn. Toen we in de gang keken, zat die onder het stof. In een paniekreactie liepen we naar buiten waar we snel de hulpdiensten tegenkwamen. Die hebben ons van de plaats weg begeleid. In de haast vergaten we wel mijn langdurige diabetesspuit mee te nemen. Ik heb diabetes type-1 en moet me viermaal daags inspuiten met een spuit, maar ook met een speciale langdurige spuit van het merk Lantus. Vroeger was die enkel verkrijgbaar in Amerika, maar nu kan die hier ook samengesteld worden. Voor mij een groot probleem, want als ik die specifieke spuit niet heb, raak ik gegarandeerd in de problemen."





Die oplossing kwam er pas tijdens het infomoment voor de getroffen bewoners gisterenochtend om 10 uur. Dan pas kon Freddy zijn probleem voorleggen.





Apotheker gebeld

"Ik vroeg toestemming om toch minstens mijn spuit te gaan halen maar dat kon niet. De hulpverleners hebben dan via mij contact opgenomen met het ziekenhuis van Aalst, waar ik begeleid word. Zij belden het ziekenhuis en ook een apotheker van hier op om de speciale spuit te laten samenstellen. Maar dat nam veel tijd in beslag. De spuit zou ik maar 's avonds laat kunnen krijgen maar tegen dan zou ik een 'hypo' gedaan hebben en mochten ze me naar het ziekenhuis brengen. Gelukkig kreeg ik rond 15.30 uur te horen dat ik onder begeleiding van een brandweerman de spuit mocht ophalen. Een einde aan een hele dag stressen. Dan restte me nog één ding: zo snel mogelijk weg uit Nieuwpoort en terug naar Aalst. Het is allemaal te veel geweest."