"Zonder parking moet ik sluiten" BLAUWE ZONE PARKLAAN LEVERT CAFÉBAAS HAZARD KOPZORGEN OP RUTGER LIEVENS

25 mei 2018

02u43 1 Aalst Sinds de invoering van de blauwe zone in de omgeving van de Parklaan staat de parking aan taverne Hazard in de Leo Gheeraerdtslaan in Aalst altijd vol. De parking ligt op grond van de stad, maar daar geldt de blauwe zone niet. "De klanten blijven weg, want ze kunnen zich niet meer parkeren. Straks moet ik sluiten", zeg cafébaas Wim De Troch.

De uitbreiding van de blauwe zone in Aalst trad in oktober in werking. " Op dat moment waren er nog geen problemen waren aan mijn horecazaak. Alsof de mensen nog aan het zoeken waren naar de dichtsbijzijnde gratis parking buiten de blauwe zone", zegt Wim De Troch, 55 jaar oud en al 21 jaar baas achter de toog van taverne Hazard. De horecazaak bevindt zich op de hoek van de Leo Gheeraerdtslaan en de De Gheeststraat, vlak bij de Zeebergbrug. Voor zijn zaak zijn er een twaalftal parkeerplaatsen, maar er staan veel meer auto's en sommigen foutgeparkeerd. Het probleem is dat de parking niet in de privéhanden van Wim is, maar openbaar domein is. "En de stad lijkt dat vergeten", zegt hij.





"Vroeger zat de taverne 's middags vol met mensen die iets kwamen eten. Nu zie je ze de parking op rijden, een parkeerplaats zoeken en niet vinden, en weer wegrijden. Een groot deel van mijn cliënteel bestaat uit oudere, minder mobiele mensen. Die blijven sinds de invoering van de blauwe zone in de buurt allemaal weg. Er komt 's middags bijna niemand meer eten", zeg de cafébaas. Het is niet dat Wim meteen naar de pers is gelopen. "Ik heb dit maanden geleden al laten weten aan de stad Aalst, maar er kwam nooit een reactie. Het enige wat ik van de stad gehad heb, is een standaardantwoord", zegt hij. "Ik hoop dat ze de blauwe zone uitbreiden tot op de parking, dan is het probleem van de baan."





E-mail schepen

Schepen Dylan Casaer (Lijst A) zegt geen mails te hebben ontvangen van de cafébaas. "Maar er komen wel vaker mails binnen, en niet alles geraakt voorbij de diensten tot bij mij", zegt hij. "De parking valt net buiten de Wallenring en daar is er inderdaad geen blauwe zone van kracht. De horeca-uitbater staat niet alleen met zijn vraag. Er zijn gelijkaardige signalen binnengekomen van andere locaties die net buiten de blauwe zone liggen. Mensen betalen nu eenmaal niet graag voor een parkeerplaats en gaan op zoek naar de goedkoopste plek. Dat effect zien we overal waar we een blauwe zone hebben ingevoerd", zegt de schepen van Mobiliteit van Aalst. Het voorstel van Wim De Troch om een blauwe zone in te voeren voor zijn café wil schepen Casaer zeker eens bekijken. "Een blauwe zone op die parking moet mogelijk zijn", zegt de schepen.