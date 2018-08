"Zonder Buurtwild/t zou het hier in Aalst maar doods zijn" 'Pleintjesjeugd' weet jeugdwerking te smaken Rutger Lievens

24 augustus 2018

15u40 1 Aalst De beats pompen luid, een pingpongballetje wordt over en weer getikt, en terwijl een groepje meisjes Uno speelt, trappen enkele jongens een virtueel balletje op de Playstation. We zijn in het jeugdlokaal van ontmoetingshuis De Brug, waar Buurtwild/t activiteiten voor de Aalsterse pleintjesjeugd organiseert. En die jeugd smult ervan.

"Hoeveel jongeren we bereiken?", vraagt Onur Calik van Buurtwild/t. "Misschien 600? In de zomer kunnen het er per dag 50 à 60 zijn. Niet iedereen komt altijd."

Samen met Franky en Jef van vzw LEJO gaat Onur de straat en pleinen op — dit is geen jeugdwerk achter een bureau. Wel een invulling van het beleid dat door schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) op poten gezet werd. "Begin dit jaar kende de werking een doorstart, want eigenlijk bestaat Buurtwild/t als opvolger van Buurtsport al sinds 2015", aldus de schepen. "Dit jaar zijn twee jeugdopbouwwerkers toegetreden tot Buurtwild/t. In april zag ik een foto van Franky, Onur en Jef tussen dertig jongeren op een plein in Aalst. Ik wist meteen dat we de juiste keuze gemaakt hadden."

"We gaan naar plaatsen waar de jeugd is", pikt Franky Saerens in. "Het Ezelsplein, Rechteroever, de stationsbuurt ook. We staan daar dan niet om jongeren te controleren of met het vingertje in de lucht te zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Het komt erop aan aanwezig te zijn en een vertrouwensband op te bouwen. Ze komen met hun problemen bij ons. Bijvoorbeeld wanneer er op school of thuis iets schort, of wanneer ze iets mispeuterd hebben. Of wanneer ze pakweg een sportclub zoeken, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Het is belangrijk dat ze zich bij ons goed voelen, dat ze hier verbroederen, en dat ze hier plezier maken."

Talent detecteren

Buurtwild/t detecteert ook talent, en spoort de tieners aan om er iets mee te doen. "Enkele van onze pleinvoetballers spelen intussen bij Eendracht Aalst, en ik ben er zeker van dat je over enkele jaren spelers in eerste klasse zal zien die hier nog op een balletje getrapt hebben", zegt Onur. Maar er is natuurlijk meer dan voetbal. "Deze week hebben we meegebouwd aan de kartonnen belforttoren in het kader van Cirk!. En toen de stad het bezoek kreeg van een delegatie uit het Bulgaarse Gabrovo hebben jongeren van Buurtwild/t hen rondgeleid. Want wie kent Aalst beter dan onze jongens en meisjes? Overigens: ook op vlak van muziek zit hier een pak talent."

"Samen met de vrienden naar Buurtwild/t afzakken is heel leuk", aldus Marouane (14). "Ik ben al mee gaan zwemmen en we hebben ook al paintball gespeeld. Maar als je een probleem hebt, of ruzie met iemand, dan kan je dat ook altijd kwijt bij Franky, Jef of Onur." En ook Logan (15) is enthousiast: "Zonder buurtwild/t zou het hier in Aalst maar doods zijn. Buurtwild/t is belangrijk. Hier kan je vrienden maken."

Al kent de werking nog enkele uitdagingen. "We zouden meer meisjes moeten bereiken", zegt schepen De Koninck. "Maar omdat het zo goed loopt, zijn we intussen wel bezig met de aanwerving van een extra medewerker."

Eigen lokaal

De jeugd krijgt vanaf september ook een vaste stek in één van de zalen van De Brug aan Hertshage. "Niet alleen voor Buurtwild/t, maar voor alle Aalsterse jongeren", zegt Franky. "Ook Chiro Atrejoe kan er gebruik van maken. We zijn volop bezig met de inrichting, samen met de jongeren. Het wordt een vaste stek met een nieuwe naam die zij zelf mogen kiezen. En we stellen ook samen een reglement op. Maar het is geen jeugdhuis. Het is de bedoeling dat we hier ook eens een infosessie met de VDAB organiseren, voor zij die werk zoeken."

De jeugdwerkers hebben een kantoor op de eerste verdieping van De Brug. Iedereen is daar welkom voor vragen. Mailen kan naar buurtwildt@aalst.be en via Facebook.