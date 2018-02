"Zonder bling bling, ik ben een prins van het volk" ALEX KIEST RESOLUUT VOOR RETROKOSTUUM RUTGER LIEVENS

09 februari 2018

02u48 0 Aalst Een foto van de prins van 1960, Louis Van Pottelbergh, was de inspiratiebron voor het kostuum van prins 2018 Alex De Kegel. Met die foto trok hij naar de Doolhofstraat in Aalst, bij Atelier Sandy. De panty vervingen de ontwerpers door een broek, maar voor de rest is het kostuum helemaal retro. "En zonder bling bling. Ik ben een prins van het volk", zegt Alex.

Bowling The New Cat - een van de campagnelokalen van prins Alex - op het Vredeplein was donderdagavond tot de nok gevuld voor de voorstelling van het prinselijk kostuum. Eregasten waren Sandy Lievens en Patrick George van Atelier Sandy, de ontwerpers van het kostuum van Prins Carnaval. Zij zijn heel fier dat Alex voor een Aalsters ontwerp gekozen heeft. Dat was alweer tien jaar geleden, toen prins Kenny D'Hondt zijn kostuum bij het Aalsters koppel liet ontwerpen.





Panty's vervangen

"De meeste prinsen trekken naar Maaseik, waar ze dan een kostuum kiezen uit een boekje. Een paar weken later ligt het er al", zegt Sandy. Bij hem geen bandwerk, maar een persoonlijke aanpak. "Vier dagen voor de prinsenverkiezing hebben we het ontwerp al gekozen. Als Alex dan Prins Carnaval zou worden, wisten we dat we een 'go' hadden. Alex was bij ons gekomen met een foto van een prins uit de jaren 60. Op dat basisidee hebben we verdergewerkt. De panty's die indertijd in de mode waren bij prinsen hebben we wel weggelaten en vervangen door een broek. Het was een plezier om te werken met Alex, hij wist perfect wat hij wou: welk model, welke stof, welke kleuren, het borduursel. 'Geen duizend diamantjes', heeft hij ons duidelijk meegegeven: 'Ik ben niet de ster, ik sta niet boven de mensen', zei hij."





"Perfect uitgevoerd"

Alex was enorm fier op zijn retrokostuum. "In Aalst kunnen we zeer goed wagens bouwen en kostuums ontwerpen, dus heb ik bewust voor Atelier Sandy gekozen en niet voor een Limburgs kostuum. Wat ik wou, hebben ze perfect uitgevoerd. Bordeaux was mijn campagnekleur, dat keert terug in mijn kostuum met gouden randje. Ik was fan van het kostuum van de prins van 1960, Louis Van Pottelbergh, dus heb ik hen een foto getoond van Van Pottelbergh en gevraagd om een pak dat daarop gelijkt. Op de cape staat geen karikatuur, maar een beeld van hoe ik ben. Ik doe het allemaal op mijn eigen manier. 'Meed in Oilsjt' mocht niet ontbreken, het kostuum is van Aalst. 'Steirk in oeverdroiven' staat ook op de cape, op mijn borst staat 'Nen Oilsjteneer es anders', mijn slagzinnen in de campagne. En ik wou zeker geen bling bling, ik ben een prins van het volk", zegt Alex.