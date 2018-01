"Zomer is nu al volgeboekt" JEUGDVERBLIJF AAN SCHOTTE OPENT DIT WEEKEND DEUREN RUTGER LIEVENS

26 januari 2018

02u48 0 Aalst Jeugdverblijfcentrum Schotte opent pas dit weekend de deuren in de vroegere directeurswoning van de leerlooierij Schotte, maar nu al is het de hele zomer volgeboekt. "JVC Schotte is naast een scoutslokaal voor scouts Sint-Kristoffel ook een jeugdverblijf met 55 bedden, uniek in de Dendervallei en volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers", zegt Tine De Mey van vzw Kroffel, die 1,1 miljoen euro verzamelde om dit te kunnen realiseren.

Het begon allemaal toen scouts Sint-Kristoffel uit haar lokalen van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan werd gezet. Enkele scouts en oud-scouts sloegen de handen in mekaar om een definitieve oplossing te vinden voor de huisvesting van hun jeugdbeweging. In december 2012 was er voor het eerst sprake van om naar Schotte te trekken. "De zoektocht eindigde met de aankoop van de voormalige directeurswoning op de oude fabriekssite van Schotte, waar ook de stad Aalst een gloednieuw sportcomplex zou bouwen", zegt vzw Kroffel.





Ambitieus project

"Het project startte met een budget van 300.000 euro voor scoutslokalen, wat al best een uitdaging was. Het werd - mede door de grootte en unieke ligging - uiteindelijk een ambitieus project voor de jeugd van meer dan 1,1 miljoen euro voor de renovatie van het gebouw tot een jeugdverblijf met 55 bedden. Dat geld haalden we op met lotenleningen, eigen acties allerhande sponsors en investeerders, subsidies van de stad Aalst en de Vlaamse Overheid en dankzij een goed businessplan konden we ook een banklening krijgen."





Vrijwilligers

Het werk werd verzet door een legertje vrijwilligers, en ook de financiële opvolging en uitbating van het jeugdverblijfcentrum zal uitgevoerd worden door vrijwilligers. "Allemaal scouts, oud-scouts en mensen van andere jeugdbewegingen hebben hard gewerkt, vele weekends en avonden opgeofferd voor al onze activiteiten, teamvergaderingen, sponsormeetings, commerciële meetings met potentiële klanten, afbraakwerken. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost maar ook heel veel motivatie, inspiratie en plezier gegeven", zegt Tine De Mey.





De ene aanvraag na de andere komt binnen. "De zomer is volgeboekt door jeugdorganisaties zoals Kazou. Andere jeugdverenigingen komen kijken hoe wij het gedaan hebben en we zijn blij als we mensen kunnen inspireren. Het jeugdverblijf is ook voorzien voor mensen met een beperking. Er is een lift dankzij de Lift Me Up-actie en de toiletten en slaapvoorzieningen zijn aangepast. Er is ruimte om te koken en te douchen. In de omgeving van het jeugdverblijf bevinden zich het stadspark en natuurgebied Osbroek, op de Dender zal de jeugd aan watersport kunnen doen", zegt Kroffel.