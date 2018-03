"Zie dit als voorbereiding op Tokyo" STREEKGENOTEN EWOUD EN DIEDERICK NAAR WK-WIELRENNEN IN RIO FRANK EECKHOUT & RUTGER LIEVENS

14 maart 2018

02u53 0 Aalst Met Ewoud Vromant (33) uit Woubrechtegem en Diederick Schelfhout (32) uit Erembodegem heeft de Denderstreek twee vertegenwoordigers op het WK-wielrennen voor personen met een handicap in Rio De Janeiro.

De delegatie van vijf Belgen die vrijdag naar het wereldkampioenschap in het Braziliaanse Rio De Janeiro reist, telt twee streekgenoten. Diederick Schelfhout, voltijds renner bij Quick-Step, is de man met de meeste ervaring van de twee. Hij haalde al eens brons op een wereldkampioenschap in Mexico en wil nu opnieuw op het podium staan. "Ik heb iets goed te maken in Rio. In 2016, was ik daar zwaar ten val gekomen en reed ik maar op halve kracht", zegt Diederick.





Op zijn 22ste zou hij profrenner geworden zijn, ware het niet dat hij met zijn motor aangereden werd door een auto. Diederick overleefde ternauwernood, maar raakte zwaar verbrand. Na tal van operaties hield hij er verminderde kracht in linkerbeen- en arm, een quadricepsruptuur, kapotte linkerknie en ontbrekend vingerkootje aan over. "Ik had het geluk dat Quick-Step me toch opnam in de ploeg. Ik rij nu voltijds voor hen en train af en toe met de profrenners", zegt hij. Diederick haalde onder meer in 2014 en 2015 podiumplaatsen binnen. "Dat moet nu opnieuw het doel zijn. En dan is het uitkijken naar de Paralympics, dat is het hoogste wat je als sporter kan meemaken", zegt hij.





Erbij zijn op de Paralympische Spelen in 2020 in Tokyo, daar droomt ook Ewoud Vromant uit Woubrechtegem van. "Vrijdag stap ik op het vliegtuig naar Rio om daar een plaats in de top acht te kunnen bemachtigen. Top drie zal nog iets te vroeg komen voor mij. Ik zie dit als mijn voorbereiding op Tokyo, het komt erop aan ervaring op te doen op het hoogste niveau", zegt Ewoud. In 2012 werd bij hem een tumor in het bovenbeen gevonden en in 2013 moest zijn rechterbeen geamputeerd worden. "De uitzaaiingen werden succesvol bestreden met chemo. Ze gaven mij 50 procent kans om te overleven, maar ik had geluk en kijk, nu ga ik naar Rio."





Ewoud was voor de amputatie van zijn been al een heel sportieve kerel. Hij hield van voetbal en deed triatlons. "Ik moest een vrij lange revalidatie ondergaan. Ik ben beginnen sporten, eens het stappen met de prothese wat lukte. Eerst stond ik op de skilatten ookal had ik nog nooit geskied, daarna ben ik aan atletiek beginnen doen. Met mijn blades werd ik Belgisch kanpioen op de 100 en 200 meter en haalde een Belgisch record. Daarna begon ik te zwemmen en op het BK haalde ik zilver en brons", vertelt Ewoud. "Ondertussen ben ik ook Belgisch kampioen wielrennen geworden en ga ik naar Rio. Lopen, zwemmen fietsen, niet toevallig de triatlondisciplines."