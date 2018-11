‘Zet die ploat op Deluxe’: N-VA viert feest voor Rode Neuzen Dag in Hotel Royal Astrid Rutger Lievens

15 november 2018

15u14 0 Aalst N-VA Aalst en Jong N-VA feesten op zaterdag 17 november in Aalst ten voordele van Rode Neuzen Dag. ‘Zet die ploat op Deluxe’ is een galafeest ten voordele van Rode Neuzen Dag. Elk jaar organiseert Jong N-VA ‘Zet die ploat op’, telkens in een andere centrumstad. Na edities in Antwerpen en Leuven strijken ze dit jaar neer in onze stad Aalst, in Hotel Royal Astrid aan het Keizersplein.

“De schoolomgeving zou een plaats moeten zijn waar jongeren zich goed kunnen voelen. Daarom steunen wij graag Rode Neuzen Dag,” zegt Wouter Folens, Nationaal Dagelijks Bestuurslid van Jong N-VA. “We zijn trots dat dit prachtige evenement in Aalst plaatsvindt en vanuit N-VA Aalst vonden wij het belangrijk om ons steentje bij te dragen”, aldus Karim Van Overmeire, Aalsters schepen.

Elk jaar organiseert Jong N-VA ‘Zet die ploat op’, telkens in een andere centrumstad. Na succesvolle edities in Antwerpen en Leuven strijken ze dit jaar neer in onze stad Aalst, in Hotel Royal Astrid aan het Keizersplein. “We maken er meteen ook een speciale gala-editie van en dat ten voordele van Rode Neuzen Dag. Zo komt ook burgemeester Christoph D’Haese plaatjes draaien. We schenken per ticket 5 euro aan Rode Neuzen, alsook de opbrengsten van onze gin-tonic bar. Dankzij een samenwerking met N-VA Aalst zijn we er zeker van dat dit een prachteditie wordt”, aldus Folens.

Voor Aalsters gemeenteraadslid en Dagelijks bestuurslid van Jong N-VA, David Coppens, is het alvast een dubbel feestje: “Deze maand is het 10 jaar geleden dat Jong N-VA Kanton Aalst werd opgericht. Met dit feest steunen we dit fantastische goede doel en zetten we ons 10-jarig jubileum in de verf. Zo slaan we meteen 2 vliegen in 1 klap”, zegt Coppens.

Een ticket met receptie kost 20 euro. Indien u graag later aansluit, kost een ticket u nog 10 euro. Tickets bestellen kan via https://www.jongnva.be/inschrijving-zet-die-ploat-op-deluxe.