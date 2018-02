"Yvo, Florean en al die anderen, we missen jullie" 05 februari 2018

Een week voor carnaval heeft op de begraafplaats van Aalst de herdenking van de overleden carnavalisten plaatsgevonden. Het is een jaarlijkse traditie om een week voor de festiviteiten in Aalst losbarsten eventjes stil te staan bij wie degenen die er niet meer zullen bij zijn. "Dit is een prachtige traditie. We denken aan de carnavalisten die ons - soms veel te vroeg en onverwachts - ontvallen zijn. Mensen die een stempel hebben gedrukt op het carnaval, elk op zijn manier", zei voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen. Hij verwees in zijn speech naar Yvo Ghijsens en Florean Verhofstadt, twee leden van het Feestcomité die in 2017 overleden. "We missen hen erg." (RLA)