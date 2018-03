"Willen objectieve cijfers verzamelen" OVER.MORGEN GAAT FIJNSTOF, VERKEERSDRUKTE EN GELUIDSHINDER IN STAD METEN RUTGER LIEVENS

26 maart 2018

02u24 1 Aalst Burgerplatform Over.morgen zal vanaf mei nestkastjes, die bomvol apparatuur zitten waarmee fijnstof, verkeersdrukte en geluidshinder kan gemeten worden, in het stadscentrum hangen.

Over.morgen, met Bekende Aalstenaars Frederik De Swaef en Steven Van Herreweghe in de rangen, organiseerde eerder al een inspiratieavond met ideeën van creatievelingen voor Aalst, waar onder meer werd nagedacht over de toekomst van het Eiland Chipka. Afgelopen zondag was er de heropening van de Oude Vismijn, waardoor een leegstaande, vergeten, maar karaktervolle locatie in Aalst nog eens toegankelijk was. Met 'Over.meten' gaat Over.morgen een stapje verder.





"Met Over.meten willen we zelf objectieve cijfers verzamelen. We zijn op zoek naar mensen die een nestkastje willen adopteren. Daar zitten meettoestellen in die meten hoeveel fijnstof er op welk moment van de dag is, de stikstofdioxidewaarde worden gemeten, het toont ook welke gassen er zich in de omgeving bevinden, en ook geluid, temperatuur en vochtigheidsgraad worden gemeten", zegt Frederik De Swaef van Over.morgen. "Zo zullen we kunnen meten wat het effect is van het nieuwe circulatieplan. Misschien zal er minder fijnstof zijn in sommige straten en in andere straten registreren we misschien een stijging. Via de app Strava weten we dat de meeste Aalstenaars joggen in het Osbroek- en het Zwembadpark. Maar hoe zit het met de luchtkwaliteit? Lopen die mensen in goeie lucht?", zegt hij.





Politici debatteren wat af, maar dankzij Over.meten kunnen ze hun argumenten binnenkort stofferen met correcte, objectieve info. "Op 21 april organiseren we een knutselmoment in De Gendarmerie, waar de nestkasten zullen gemaakt worden. Vanaf mei zullen we de nestkasten ophangen in het stadscentrum. Eerst een 20-tal, maar we hebben er goeie hoop op dat het er snel meer zullen zijn en we ook kastjes in de deelgemeenten kunnen hangen", zegt De Swaef. De resultaten zullen live te volgen zijn op de website van Over.morgen. "Die is nog niet online, maar daar wordt aan gewerkt. Mijn naamgenoot Frederik De Swaef van AllThingsTalk, ook lid van Over.morgen, is gespecialiseerd in het verzamelen en visualiseren van onlinedata."





Een nestkast met alle apparatuur erin kost 120 euro. "Het is niet zo dat particulieren die een nestkast willen ophangen 120 euro moeten neertellen. We hebben dankzij onze events inkomsten die daarvoor zullen ingezet worden. Daardoor zal de inleg van de mensen beperkt blijven tot waarschijnlijk een 20-tal euro", aldus De Swaef.