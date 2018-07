"Wie heeft mij van de baan gereden?" BESTUURDER WIL DADER VINDEN 'ZODAT HIJ GESTRAFT KAN WORDEN' KOEN BATEN

04 juli 2018

02u38 0 Aalst Liens Van Mulders (26) is al sinds dit weekend op zoek naar de autobestuurder die hem afgelopen weekend van de weg reed in de Opwijkstraat in Aalst. Zijn tegenligger week volledig af van de rijbaan waardoor Liens moest uitwijken om erger te voorkomen. De chauffeur reed daarna gewoon door.

De feiten gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Liens was op weg naar huis, met zijn Fiat Punto van 7 jaar oud, en reed in de Opwijkstraat richting Baardegem toen hij plots opgeschrikt werd door zijn tegenligger.





"Ik merkte dat hij een beetje afweek van zijn rijbaan, maar maakte me nog niet meteen zorgen", legt Liens uit. "Ik begon te vertragen, maar zag dat de chauffeur steeds meer van zijn rijbaan afweek. Toen hij vlak voor mij reed, bevond zijn wagen zich al meer dan de helft over de middellijn", klinkt het. Toen maakte Liens een manoeuvre naar rechts, waar het grondig fout liep. "Ik verloor de controle in een lading grind, ik probeerde nog tegen te sturen, maar mijn wagen kantelde door een klein niveauverschil en kwam op zijn dak terecht. Een aanrijding is er nooit echt geweest, anders was het echt wel veel slechter afgelopen."





Camerabeelden

De jongeman kon nadien nog eigenhandig uit zijn wagen kruipen via het raam aan de passagierskant. Hij liep enkel een wonde op aan de bovenarm. Een halve minuut later stopte er een andere wagen die de hulpdiensten verwittigde. Van de andere chauffeur was toen geen spoor meer. Liens weet enkel nog dat het om een grijze wagen ging, vermoedelijk van het merk Peugeot. De feiten werden wel gefilmd door een camera van de politie, die de beelden ook al bekeken heeft. "De politie zegt dat het duidelijk was dat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde, maar de nummerplaat is jammer genoeg niet zichtbaar waardoor we hem nog niet kunnen identificeren hebben", aldus Liens.





Verzekering

Er werd wel al een officieel dossier opgestart bij de politie, maar de jonge chauffeur wil zelf ook actief op zoek gaan naar de bestuurder die hem van de weg reed. "Ik wil er voor zorgen dat hij niet straffeloos blijft en dat hij moet opdraaien voor wat hij veroorzaakt heeft. Ook zit ik nu in de problemen met de verzekering die niet kan uitbetalen zolang er geen derde partij gevonden wordt", zegt Liens. "Ik heb net een huis gekocht met mijn partner, dit is absoluut wel een kost die ik wil vermijden. Ik wil ook niet te veel bij de pakken blijven zitten en het positief bekijken dat ik ook wel geluk heb gehad, maar ik hoop alsnog dat we de bestuurder kunnen ontmaskeren", klinkt het.





Liens wil via elke mogelijk weg een oproep doen om de dader te vinden. "Mocht iemand iets meer weten over de wagen, dan mogen ze dit altijd aan de politie laten weten. Mijn hoop wordt elke dag kleiner, maar je weet maar nooit", besluit hij.