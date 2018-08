"Werken aan leefbaarheid in wijk Hemelrijk" Redactie

22 augustus 2018

14u26 0 Aalst De gemeente Denderleeuw zet in op de leefbaarheid en wil het wijkgevoel in de wijk Hemelrijk versterken. De voorbije zomer waren er regelmatig problemen tussen buurtbewoners. De gemeente wil de sociale cohesie verbeteren met sport- en speelprikkels en de herinrichting van het speelterrein in de Hazelaarstraat.

“In de maand juli hebben zich enkele problemen voorgedaan tussen buurtbewoners in de wijk Hemelrijk, die snel werden opgepikt door lokale media”, zegt burgemeester Jo Fonck (LVB). “We hebben deze klachten voorgelegd aan de betrokken gemeentediensten, de lokale politie en de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco.”

Uit dat overleg zijn enkele acties naar voor gekomen. “Sociale cohesie is enorm belangrijk in een wijk om de leefbaarheid en het wijkgevoel te vergroten", zegt schepen Jan De Nul (CD&V). "Het kennen van je buren en het actief deelnemen aan buurtactiviteiten zijn voorbeelden die de mate van verbondenheid en solidariteit bevorderen. Daarom zetten wij als gemeentebestuur hier actief op in, ook in wijk Hemelrijk. De recente opening van het ontmoetingshuis De Palaver is hier een mooi voorbeeld van."

The Hangout

"En daar blijft het niet bij", zegt De Nul. "Op 14 augustus opende het nieuwe jeugdlokaal ‘The Hangout’ in het ontmoetingshuis haar deuren. Dit moet een plek worden waar kinderen en jongeren nieuwe vrienden kunnen leren kennen, samen zijn en fijne activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast worden in september verschillende passageplekken in de wijk ingericht met speel- en sportprikkels. Tot slot wordt het speelterrein in de Hazelaarstraat volledig ingericht na inspraak met de buurt. Op deze manier hopen we kinderen en jongeren uit de buurt enkele kwalitatieve plekken aan te bieden om te spelen en te sporten.”

“Vanaf 4 oktober start de sociale Huisvestingsmaatschappij Dewaco ook met zitdagen in ontmoetingshuis De Palaver. Deze zullen om de 14 dagen plaatsvinden, telkens van 14.30 tot 16 uur. Tot slot willen we de signalen uit de buurt bundelen en daarom nodigen we een delegatie van buurtbewoners uit om met ons aan tafel te gaan. Door de signalen en problemen op tafel te leggen en in dialoog te treden, kunnen we samen op zoek naar acties om de leefbaarheid en het wijkgevoel in Hemelrijk te versterken”, besluit burgemeester Fonck.