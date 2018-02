"Welgemeende dankuwel aan elke carnavalist" positieve noot van de feestcomitevoorzitter 10 februari 2018

02u48 0

Tien dagen lang mocht Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen een positieve noot schrijven in de krant en deelde hij bloemetjes en schouderklopjes uit. De laatste #Oilsjtpositief reserveert hij voor een welgemeende dankuwel aan alle carnavalisten die zondag, maandag en dinsdag naar het centrum van Aalst afzakken. "Bedankt aan iedere carnavalist, van de losse of de vaste groepen, voor de inzet voor hun carnavalsgroep. En bedankt voor wat jullie doen voor onze carnavalsstoet. Ik hoop van harte dat ze zich amuseren in de stoet, dat ze glimlachen naar de bezoekers en toeschouwers", zegt Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen. "Aan iedere carnavalist en feestvierder wil ik zeggen: amuseer u, maar hou het proper. Aan iedereen in het publiek, klap in uw handen als de carnavalsstoet van 'Oilsjt' passeert. Dat maakt ons zo 'grosj en fier'."