"We zijn graag gezien. Tijdens de stoet, dan toch" OP PAD MET DE JURYLEDEN RUTGER LIEVENS

12 februari 2018

02u43 0 Aalst Wie triomfeert en wie blijft achter met een kater? Daar gaat de jury van Aalst Carnaval over. In alle stilte, zonder veel poespas, verdeelden ze gisteren hun punten langs het parcours van de stoet. "We zijn graag gezien - tijdens de stoet, dan toch. Dan komen de groepen met gadgets en cadeautjes op de proppen. Maar we blijven uiteraard objectief."

De Zieke Zjieratten, vorig jaar nog de winnaar bij de kleine groepen, ging gisteren op stap met 'Jurypoepen in de stoet' als thema. 'Jurypoepen': het wordt wel eens gezegd over groepen die vaak en veel winnen. De Zieke Zjieratten kozen het onderwerp omdat ze vorig jaar scoorden bij zowel de officiële als de zogeheten 'Oitgeranzjeerde Jury', die ook punten geeft. Maar wie zijn die juryleden bij wie er geslijmd moet worden voor een puntje meer nu eigenlijk?





Honderd kandidaten

In de Dirk Martensstraat staat Erik De Smet punten te noteren. Hij volgt de stoet nu al bijna twee decennia als jurylid. "Ik vind het gewoon plezant", glimlacht hij. "Om jurylid te zijn, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je moet van Aalst zijn, ouder dan 18 jaar, en je mag geen enkele link hebben met een carnavalsgroep die deelneemt aan de stoet. Vroeger was er een vaste jury, maar nu wordt die om de twee jaar verkozen via een loterij. Deze keer waren er zo'n honderd kandidaten. Uiteindelijk blijven er twintig juryleden over om de kleine groepen te beoordelen, en nog eens twintig voor de middelgrote en grote groepen. We geven punten voor de kostuums, muziek, dans, humor en de praalwagen. Als je het al zo lang doet als ik, dan zie je een hele evolutie plaatsgrijpen. En dat is fijn. De voorbije twintig jaar is het allemaal toch veel mooier geworden - de carnavalisten gaan steeds gedetailleerder te werk. Al kunnen de kostuums misschien wel een nieuwe boost gebruiken. Je ziet bij veel groepen hetzelfde model, met enkel nog verschillende kleurtjes."





Elk jaar beter

Ook Ivan De Boom, jurylid in de Gentsestraat, geniet met volle teugen terwijl de stoet passeert. "Ik loop al sinds mijn 8ste mee in de stoet, onder meer met carnavalsgroep Woorom Dadde. Intussen ben ik 50 jaar en kan ik voor het eerst niet meer deelnemen wegens gezondheidsproblemen. Dat vind ik erg jammer... Maar met al mijn ervaring kan ik nu als jurylid alles toch behoorlijk goed beoordelen, en ik moet zeggen dat de kwaliteit nog elk jaar verbetert."





En waar de juryleden graag naar de stoet kijken, zijn ze ook zelf graag gezien. Al blijven ze objectief. "De carnavalisten proberen op een goed blaadje te komen", klinkt het. "Als ze zien dat je punten aan het geven bent, dan komen ze cadeautjes brengen. Maar verder dan een appelsien of één of ander gadget gaat dat niet, hoor."