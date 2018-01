"We hebben SD&P niet meer nodig" DISCUSSIE OVER VERKEERSMAATREGEL DOET GEMOEDEREN HOOG OPLAAIEN RUTGER LIEVENS

20 januari 2018

02u41 0 Aalst "SD&P kan geen enkele meerwaarde meer bieden aan deze coalitie", zegt CD&V-voorzitter Marc Gielens. "Socialisten liegen, bedriegen en stelen, ook in Aalst." De harde woorden zijn een reactie op mobiliteitsschepen Dylan Casaer (SD&P), die een mislukte verkeersmaatregel in de schoenen van coalitiepartners CD&V en N-VA schoof. Willen CD&V en N-VA het kleinere SD&P dumpen?

Een op het eerste zicht banale discussie over een verkeersmaatregel in Hofstade doet de gemoederen hoog oplaaien bij de meerderheidspartijen. Eigenlijk voor het eerst in deze legislatuur, want tot nu toe werd er goed samengewerkt.





Deze zin uit een persbericht van schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) deed CD&V koken van woede: "Het inrijverbod (uitgezonderd plaatselijk verkeer) in een gedeelte van de Blektestraat, dat er kwam op voorstel van gemeenteraadsleden Marc Gielens en Kristof De Vos, beroerde bij invoering de gemoederen van mening Hofstadenaar."





"Een pure leugen", zegt CD&V-voorzitter Marc Gielens.





Geen enkele meerwaarde

Het moet gezegd dat schepen Casaer (SD&P) zeer actief aan het verkiezingsjaar begonnen is, en terwijl N-VA en CD&V nog lief zijn voor mekaar spaart Casaer de coalitiepartners niet. Vorige week was er nog kritiek van zijn kant op het laks optreden van de burgemeester tegen drugs in de Sint-Elisabethwijk. "Is het nervositeit omwille van de lijstvorming?", vraagt Marc Gielens zich af. "Toen sp.a nog één partij was, was het al moeilijk om de lijst vol te krijgen. Wat moet dat nu zijn nu ze gesplitst zijn. Samen haalden sp.a en SD&P zeven zetels, de verwachtingen zijn dat ze er nu elk nog drie zullen halen, of de ene vier en de andere twee."





"SD&P kan dus geen enkele meerwaarde meer bieden om met hen een coalitie te sluiten. Puur mathematisch gezien, zijn ze niet meer van belang. Ons niet gelaten, socialisten liegen, bedriegen en stelen. Ook in Aalst", gaat Gielens verder.





Aanvallende houding

Casaers aanvallende houding kan er ook op wijzen dat er een voorakkoord is tussen CD&V en N-VA, en dat SD&P niet mag meedoen. Zowel CD&V en N-VA ontkennen dat uiteraard. "Marc Gielens hoopt dat natuurlijk, dat wij verdwijnen. Dan kan CD&V alleen met N-VA verder doen, en onze schepenambten verdelen onder mekaar. Het zal nog altijd de kiezer zijn die dat beslist. Een recente peiling van een lokaal magazine gaf ons een goeie score, 11 procent. Ann Van de Steen is zeer populair, de voorbije jaren hebben wij straten en pleinen laten heraanleggen, hebben we een boost gegeven inzake cultuur met Cirk! en CC De Werf én moderne dienstverlening gerealiseerd in ons gloednieuw Administratief Centrum."





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) laat zich hierdoor alvast niet uit zijn lood slaan. "Ik roep de coalitiepartners op om het werk collegiaal verder te zetten tot aan 14 oktober", aldus de burgemeester. "Dylan Casaer blijkt als eerste ernstige last te hebben van verkiezingskoorts. Voor ruziemakers is geen plaats in mijn college. Aalst houdt daar niet van. Dylan weet dat, minstens zou hij dat moeten weten. Ik ga mij op geen enkel moment uit mijn lood laten slaan en ga niet in op eender welke aanval of provocatie. N-VA en zijn burgemeester blijven verder werken voor Aalst en de Aalstenaars, en blijven de leidende en stabiele factor in deze coalitie."