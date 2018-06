"'Wat je begint, moet je volhouden', zei hij altijd" OUDSTE VERKIEZINGSKANDIDAAT VAN HET LAND RENÉ DE WAEGENEER (95) OVERLEDEN RUTGER LIEVENS

27 juni 2018

02u39 1 Aalst De oudste kandidaat van het land, René De Waegeneer uit Aalst, is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was nochtans rotsvast van plan om Groen te ondersteunen bij de gemeenteraadsverkiezingen van op de 37ste plek op de lijst. Hij is nooit met politiek pensioen gegaan, want 'wat je begint moet je volhouden tot het einde', vond hij.

René De Waegeneer werd geboren in Aalst op 7 mei 1923 en was 17 jaar oud wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbrak. René groeide vervolgens op in een wereld die op alle vlakken weer moest rechtkrabbelen. Hij bezocht op zijn 12de de IJzerbedevaart waar gepleit werd voor 'Nooit meer Oorlog', de kranten schreven over de Spaanse Burgeroorlog. "Ik was al tegen de oorlog voor de oorlog", heeft hij er ooit eens over gezegd. René zette zich na de Tweede Wereldoorlog nog meer in voor wereldvrede; in de jaren 50 tegen de ontwikkeling van een waterstofbom, in de jaren 60 waren er anti-atoommarsen en protesten tegen de oorlog in Vietnam, in de jaren 70 maakte hij deel uit van de antirakettenbeweging. In de jaren 70 startte hij vervolgens een afdeling van Amnesty International in Aalst, om in de jaren 80 mee aan de basis te liggen van het Vredeshuis. "Tot een aantal maanden geleden kwam hij nog naar de vergaderingen van het Vredeshuis. Hij kwam met de bus, iemand bracht hem na de vergadering naar huis", zegt Rita Mol van het Vredeshuis.





Trouw was belangrijk

In 1951 trouwde René met zijn Marie-Louise, en kregen ze drie kinderen. Ook de politiek was een passie, eerst bij de communisten, later stapte René over naar Agalev. In 2000 stapte hij uit de politiek en stond hij niet meer op een lijst, hij vond zichzelf te oud. "In 2003, na de historische verkiezingsnederlaag van Agalev, veranderde René van gedacht. Hij wou zich opnieuw inzetten voor de partij", zegt Luc Van Lierde, het eerste groen gemeenteraadslid van Aalst. In 2012 kwam René in de krant omdat hij als 89-jarige meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen van Aalst en in 2018 zou hij normaal opnieuw kandidaat zijn. "Ik durfde het hem eerlijk gezegd niet meer vragen, maar hij wou het zelf zo graag", zegt Van Lierde daarover. "Ook al wist hij toen al van het nierfalen, hij hield eraan om op de lijst te staan. Trouw was erg belangrijk in zijn leven. Als je iets begint, houd je het vol tot het einde. Iets wat je vandaag de dag nog weinig ziet", zegt Van Lierde.





Wie René zal vervangen op de lijst van Groen is nog niet beslist. De afscheidsplechtigheid van René De Waegeneer vindt plaats op zaterdag 30 juni om 13 uur in het crematorium van Westlede in Lochristi.