'Vrienden van het GO!' delen prijzen uit 23 maart 2018

02u28 0

De 'Vrienden van het GO! - regio Dender' hebben prijzen uitgereikt aan leerlingen die op een bijzondere manier de waarden van het GO! beleven, toepassen en uitdragen. Dit jaar deden ze dat in aanwezigheid van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! "De prijsuitreiking 2017-2018, die plaatsvond in zaal Gillade van het Lyceum in Aalst, leverde maar liefts 18 laureaten op", vertelt Leo Van Biesen, voorzitter van de Vrienden van het GO! - regio Dender. "Zij werden in de bloemetjes gezet door Raymonda Verdyck en elk project kreeg een cheque van 200 euro. Het prijzengeld dient voornamelijk om dit soort initiatieven verder aan te moedigen." Bij de basisscholen zetten ouders, leraren en leerlingen zich bijvoorbeeld in rond een 'ouderenweek' of een 'voorleesweek'. In het secundair vielen projecten op zoals 'Steun aan de kinderkankerafdeling UZ-Gent' of de 'Special Olympics' en zelfs internationale projecten werden gelauwerd, zoals 'Scholenbouw in Libanon'.











(RLA)