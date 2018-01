"Voor het eerst in zeventig jaar water in kelder" BEWONERS BREDESTRAAT KLAGEN OVER OVERLAST NA WEGENWERKEN RUTGER LIEVENS

25 januari 2018

02u42 0 Aalst Buurtbewoners van de Bredestraat en omgeving hebben de stad Aalst gecontacteerd met klachten over wateroverlast in kelders. In de buurt zijn er straten heraangelegd en sindsdien staat er regelmatig water in de kelders. "Mijn huis is 70 jaar oud en altijd had het een droge kelder. Tot nu", zegt Christian Visart. De stad belooft om de zaak te onderzoeken.

Het is ondertussen een gekend scenario aan het worden: de stad voert rioleringswerken uit eneen beetje later krijgen buurtbewoners water in de kelder, verenigen ze zich al dan niet in actiecomités tegen water in de kelder en op het einde van de rit blijkt dat ze toch permanent een waterpomp in de kelder zullen moeten zetten. Dezelfde klachten die er waren na wegen- en rioleringswerken in onder meer de Heilig Hartwijk en aan het stadspark van Aalst, duiken nu op in de buurt van het Pierre Cornelisstadion van Aalst.





Dompelpomp

"Al wie een kelder heeft aan de Bredestraat, van de Heilig Hartkerk tot de Lion D'Orweg, kampt met wateroverlast", zeggen buurtbewoners.





"Een mens wordt er echt weemoedig van", zegt Christian Visart uit de Bredestraat. "Het probleem is al één à twee maanden bezig. Ik woon hier nu al een paar jaar. Het huis is van mijn vader en is gezet door mijn grootouders, goed zeventig jaar geleden. Steeds hebben we een droge kelder gehad, maar dat is nu verleden tijd. De brandweer stond vorige week aan de bocht van de Landbouwerstraat en Bredestraat om





een kelder leeg te pompen", zegt Christian. "Zelf heb ik ook al een dompelpomp aangekocht van 150 euro, maar die pompt het water pas weg als het een zekere hoogte heeft bereikt. De rest van het water moet je steeds met de hand wegscheppen. Om dan enkele uurtjes later weer water te hebben."





Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) ging op uitnodiging van enkele buurtbewoners al een kijkje nemen in de Bredestraat.





"We zullen zeker onderzoeken wat er aan de hand is in de Bredestraat. In het verleden is het nog gebeurd dat na wegenwerken mensen water in de kelder kregen. Dat komt doordat de rioleringsbuizen hersteld worden. Oude buizen zitten vol gaten en grondwater wordt zo weggevoerd. Die nieuwe buizen laten geen water door. In veel straten zijn er geen problemen, maar hier en daar dus wel", zegt schepen Ann Van de Steen (SD&P). "De stad zal de mensen begeleiden met hulp te vragen bij verzekeringen waar nodig. Je kan tegenwoordig je kelder met beperkte middelen waterdicht maken, andere werken met een waterpomp", zegt ze.





Grondwater

Als het grondwater blijkt te zijn dan kan de stad niet verantwoordelijk worden gesteld. "Maar laat ons eerst kijken wat het probleem daar is", zegt schepen Van de Steen.