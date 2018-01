"Volgens welke criteria heeft stad beslist?" CLUBS STELLEN ZICH VRAGEN BIJ KUNSTGRASVELD VOOR NIEUWERKERKEN RUTGER LIEVENS

02u39 0 Rutger Lievens Dirk Auwelaert en Gerry De Cleene van VJ Baardegem. Aalst Nu de stad Aalst de plannen heeft bekendgemaakt om de twee voetbalterreinen van Eendracht Nieuwerkerken om te vormen tot kunstgrasvelden, blijven de reacties van andere provinciale clubs niet uit. VJ Baardegem, met 150 jeugdspelers de op een na grootste Aalsterse club, vraagt zich af waarom het kunstgrasveld naar een club gaat met welgeteld één jeugdploeg. "Op basis van welke criteria heeft de stad voor Nieuwerkerken gekozen?", klinkt het.

Toen Gerry De Cleene in 2014 van start ging als jeugdcoördinator bij VJ Baardegem ging het er niet zo goed. "Er waren nog zo'n vijf jeugdteams. Idealiter ziet je vereniging eruit als een driehoek met een brede basis. Bij ons was het een kerstboom, met een smalle basis. Nu zijn we weer structureel gezond met 14 jeugdploegen en 150 jeugdspelers. In totaal voetballen hier bijna 200 jongeren en volwassenen", zegt Gerry De Cleene. "We zoeken niet actief naar nieuwe spelers en we plukken ze niet weg bij andere verenigingen. Ze schrijven zich spontaan in. Na Eendracht Aalst zijn we de grootste streekclub van Aalst, we liggen in balans met TK Meldert."





Infrastructurele noden

Door het succes kampt VJ Baardegem met nieuwe infrastructurele noden. "De infrastructuur is 25 jaar oud maar in goede staat, want we dragen er zorg voor", zegt bestuurslid Dirk Auwelaert. "Alleen is het zo dat we maar vier kleedkamers hebben. Op zaterdag worden hier zeven wedstrijden gespeeld en dan moeten we dus 14 ploegen een plek geven in onze kleedkamers. Dat is behelpen. Door het grote aantal ploegen moeten we uitwijken naar andere voetbalterreinen. We trainen op het kunstgrasveld van het Beukenhof, in sportzaal De Faluintjes in Moorsel en zelfs op het kunstgrasveld van sportcomplex Osbroek in Aalst."





Dé vraag is dus, waarom in Nieuwerkerken wél en in Baardegem niet. "De leden en ouders van de jeugdspelers vragen zich af volgens welke criteria een club met maar één jeugdploeg een kunstgrasveld krijgt", vraagt Dirk Auwelaert zich af. "Als bestuur moeten wij hen daarop het antwoord schuldig blijven."





Iedereen aan bod

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) belooft dat op termijn alle clubs aan bod zullen komen. "De keuze voor Nieuwerkerken is zéker niet gemaakt omdat ik daar woon, laat dat duidelijk zijn. Drie jaar geleden was ik op de club en heeft men mij een rondleiding gegeven. Wie er al is geweest, hoef ik niet uit te leggen dat zowel de kantine als de kleedkamers versleten zijn. Toen bleek dat ook de hockeyploeg een kunstgrasveld zocht, zijn de geesten beginnen rijpen. Het is niet correct om te zeggen dat Eendracht Nieuwerkerken dit zomaar van de stad krijgt. Er zullen inspanningen geleverd moeten worden. Er is beslist om in te schrijven op een subsidieaanvraag van minister Muyters (N-VA) om dit project te doen slagen", zegt Van de Steen. "In de toekomst zullen we de andere clubs uit de stad aanspreken om te zien wat we voor hen kunnen doen. Iedereen zal aan bod komen."