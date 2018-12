“Viaduct staat niet op instorten” Rutger Lievens

20 december 2018

16u03 2 Aalst Het viaduct van Aalst staat niet op instorten, maar er moeten wel renovatiewerken gebeuren. Dat zegt afscheidnemend schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A).

Aan de viaduct van Gentbrugge vielen eerder deze week enkele brokstukken naar beneden. Bij de Aalsterse viaducten is dat gevaar er niet, zo blijkt na een inspectie. “Laat ons duidelijk zijn, er is hier geen acuut instortingsgevaar van het viaduct”, zegt Van de Steen. “Tijdens een inspectie van het viaduct door onze cel Kunstwerken werden loszittende stukken gecontroleerd verwijderd, dit om juist verder gevaar te vermijden. Ongelukkig is inderdaad wel dat het afgeklopte materiaal is blijven liggen wat een verkeerde indruk kan hebben nagelaten. Het restmateriaal wordt zo snel mogelijk verwijderd”, zegt ze.

Aswebo is volgens haar wel al gestart met betonherstellingen aan de onderzijde van het viaduct ter hoogte van de school Technigo. “De volledige renovatie start in het voorjaar van 2019", zegt ze.