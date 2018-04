"Verwijzing naar mijn overleden vader" ARENDPRINS HAALT KOSTUUM VOL SYMBOLIEK IN MAASEIK RUTGER LIEVENS

06 april 2018

02u42 2 Aalst Prins van het Arendcarnaval Jerry Vinck (21) is helemaal naar het Limburgse Maaseik gegaan om bij Salon Roger een carnavalskostuum op maat te laten maken. Salon Roger is al jaren hofleverancier van de meeste Prinsen Carnaval van Aalst.

Jerry Vinck alias De Voegel triomfeerde op de Arendprinsverkiezing in de Flora en mocht donderdag op de vooravond van Arendcarnaval zijn prinsenkostuum voorstellen in café De Belskes. De zaal van het café zat goed vol, het Arendcomité was van de partij en De Voegel kan rekenen op een trouwe schare supporters.





Meestal laat de Prins Carnaval van Aalst zijn kostuum maken in Maaseik en zoekt de prins van het Arendcarnaval een ontwerper in de streek van Aalst. Dit jaar is het omgekeerd. De Aalsterse Prins Carnaval Alex De Kegel koos voor Atelier Sandy, Jerry Vinck reed een paar keer naar Maaseik om een kostuum. "Ik heb voor Salon Roger gekozen omdat ik hou van de meer traditionele prinsenkostuums. Al werkten ook Aalstenaars mee aan het kostuum. De hoed is gemaakt door Linda De Waegeneer en Steven Van Wesemael borduurde mijn logo op de cape", zegt Jerry.





Symboliek

Het is een prinsenkostuum vol symboliek. Zelfs de rode kleur van het kostuum heeft een speciale betekenis. "Dat is een verwijzing naar mijn overleden vader. Hij droeg altijd een rood hemd, zo herinner ik me hem toch. Dus rood was een logische keuze", zegt Jerry, die zijn hele verkiezing tot Prins Carnaval opgedragen heeft aan zijn vader. "Het was zijn droom, hij is er overal bij, ik vergeet hem niet", zegt Jerry, die na het overlijden van zijn vader in 2009 aankondigde ooit Prins Carnaval te willen worden. Er staat ook een datum op zijn kostuum geborduurd en ook dat heeft met Jerry zijn vader te maken. "'31/12/2009', de laatste dag van mijn pa hier op aarde."





Vernieuwde reclamestoet

Voor de carnavalisten van de Arendwijk is het feest nu al begonnen. Zondag zal De Voegel een stoet van 22 carnavaleske wagens aanvoeren, die vanaf 14 uur door de Arend trekt. Er zijn carnavalsgroepen van Lede, Wieze, Dendermonde en Aalst bij, ook trommelkorps Met Vel en Gamel en een fanfare stappen mee. Een carnavalsgroep uit de Arenwijk is er jammer genoeg niet meer. Het Arendcomité vernieuwde de reclamestoet en dat wordt een Love Parade. Vanavond starten de feesten al met de opening van de feesttent op Horebekeveld rond 19 uur, gevolgd door een kroegentocht door de Arendwijk.





Zaterdag is er in de namiddag om 15 uur voor de kinderen een show van Clown Rocky, om 20 uur start het bal van de prins met optredens van Jonathan Hunninck en Swoop.