'Vele hemels boven de zevende' in De Gendarmerie Rutger Lievens

08 augustus 2018

Morgenavond is er openluchtcinema aan De Gendarmerie in de Denderstraat in Aalst. In augustus programmeert De Gendarmerie in totaal vijf openluchtfilms, op 9 augustus is het een Vlaamse film: 'Vele hemels boven de zevende'.

'Vele hemels boven de zevende' is een film van Jan Matthys. Het is een ontroerende film over Eva die altijd klaar staat om de wereld te redden maar haar eigen vergeet. Een Vlaamse topcast speelt mee in de verfilming van het gelijknamige boek van Griet Op de Beeck", aldus De Gendarmerie.

De bar opent om 20 uur en om 22 uur start de film. De film wordt afgespeeld op de binnenplaats van De Gendarmerie. Bij slecht weer wordt er naar de loods verhuisd.