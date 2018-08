"Veel te vroeg afscheid moeten nemen" Koen Baten

25 augustus 2018

13u52 0

In de kerk van Hofstade hebben familie en vrienden deze ochtend afscheid genomen van Els Van Goethem (35). De vrouw kwam twee weken geleden, op 9 augustus, om het leven bij een tragisch fietsongeval in het spaanse Calpe. Het was een emotioneel afscheid dat voor iedereen veel te vroeg kwam. "Elsje, je was zo levenslustig, we blijven nu achter met zo veel vragen", aldus de ouders Ronny en Karine.

De kerk zat afgeladen vol voor de afscheidsplechtigheid die na twee weken eindelijk kon plaats vinden. Een moment dat veel te vroeg kwam voor iedereen aanwezig, maar een belangrijk moment, om eindelijk afscheid te kunnen nemen van hun dierbare. De vrouw overleed na een fietstocht in Spanje, waarbij ze vermoedelijk door de hitte in een doodlopende straat tegen een elektriciteitskast reed met haar fiets.

Els Van Goethem werd omschreven als een vrouw met heel veel levenslust en was door iedereen graag gezien. "Haar dood kwam dan ook als een grote verrassing. Iedereen blijft met veel vragen zitten, maar antwoorden komen er helaas niet meer", zei de pastoor tijdens de misviering.

"De vakantie in Calpe had een droomvakantie moeten worden," hadden de ouders in een tekst geschreven die werd voorgelezen door iemand van de familie. "Genieten van de dingen die je leuk vond, gaan fietsen, in het huisje thuiskomen en tapas eten die mama gemaakt had, helaas liep het helemaal anders af." De vrouw vertrok voor een nietsvermoedende fietstocht. "Mama, papa, ik ben weg hé, dat waren de allerlaatste woorden die je gezegd had tegen ons. Plots kwam er die telefoon met het vreselijke nieuws. De vakantie werd plots een nachtmerrie."

De reis in Spanje was al een hele tijd geboekt. Sinds oktober vorig jaar telde Els af naar de vakantie met haar ouders. "Ze was altijd zo een enthousiast persoon. Ze heeft bijzonder hard gestreden om verpleegster te worden. Ze leefde voor haar job, en genoot van elke dag van het leven. Je was zo een sociaal persoon, je zou het gewild hebben dat alle mensen hier aanwezig waren, en al je vrienden", aldus de ouders.

In haar vrije tijd zat Els bij wielertoeristenclub 'De Stanzachers'. Ook zij kwamen in de kerk afscheid nemen van hun lid, en waren ook bijzonder aangeslagen. Els was ook erg gelovig. "Ze reed elk jaar met haar fiets naar Oostakker, en stak ook een kaars aan in elke kerk waar ze passeerde", aldus de priester. Tijdens de dienst passeerden ook tal van haar favoriete liedjes. Haar lievelingsgroep Clouseau werd ook gedraaid. "Els had nog zoveel zin in het leven. We zullen elk moment koesteren van jou. Je kat Driesje zal bij ons heel goed verzorgd worden, en alles krijgen wat ze nodig heeft", besloten de ouders.