"Twee keer weggestuurd met appendicitis" YASSIN WIL KLACHT INDIENEN TEGEN AALSTERSE ZIEKENHUIZEN Rutger Lievens

18 augustus 2018

07u39 1 Aalst Yassin A. (25) uit Aalst werd donderdag in het UZ Gent geopereerd aan zijn blindedarm. Een noodzakelijke ingreep die er pas kwam nadat hij in zijn thuisstad in twee ziekenhuizen "wandelen gestuurd werd". De jongeman wil nu een klacht indienen, maar volgens de betrokken ziekenhuizen is het zijn eigen schuld dat hij geen behandeling kreeg.

"Ik had woensdagavond extreme pijn in mijn onderbuik", doet Yassin zijn verhaal. "Ik ben naar de spoedafdeling van het Onze-Lieve-Vrouw-Ziekenhuis (OLV) in Aalst getrokken, waar het personeel met een andere patiënt in de weer was. Ik heb mijn beurt afgewacht, maar toen het aan mij was, kreeg ik te horen dat ik naar de dokter van wacht had moeten bellen. Terwijl ik net rechtstreeks naar de spoedafdeling gegaan was omdat ik zo veel pijn had. Het ziekenhuispersoneel raakte geïrriteerd en ik kreeg te horen dat zij ook maar twee handen hadden. Hulp kreeg ik niet en daarom zei ik dat hun behandeling niet deugde, en dat het onmenselijk is om iemand die zo veel pijn heeft te laten zitten." Daarop moest Yassin naar eigen zeggen vertrekken.

Maar volgens het ziekenhuis verliep het allemaal net iets anders. "Het was die avond erg druk op de spoeddienst", aldus Chris Van Raemdonck van het OLV. "Deze patiënt klaagde over maagpijn en wilde voorsteken in de wachtrij. Daar is dan iemand van het personeel tussenbeide gekomen. Deze jongeman moest zo'n vijftien minuten in de wachtzaal plaatsnemen en ondanks het feit dat hij ons personeel verweet racistisch te zijn, heeft men hem toch ingeschreven. Maar omdat hij dus wel even moest wachten, is hij vertrokken."

"Wild behandeld"

Yassin trok omstreeks 21.30 uur naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst, waar de behandelende arts volgens hem al lucht gekregen had van de woordenwisseling in het OLV. "Ik werd er wild behandeld", aldus Yassin. "Onder meer toen ik een baxter kreeg. De dokter vroeg me of het leuk was in het OLV... Ik liet het allemaal maar gebeuren. Ze hebben me tot 3.30 uur 's ochtends achtergelaten in de gang, terwijl ik meermaals moest overgeven. Ik vroeg om hulp, maar niemand gaf me een pijnstiller. Na uren wachten kwam de dokter plots terug met twee politieagenten. Tien minuten lang kreeg ik dezelfde vragen die ik al lang beantwoord had. Uiteindelijk zeiden ze dat ik niet wilde meewerken en dat ik een taxi naar huis kon nemen." Volgens Yassin had het OLV zowel het ASZ als de politie verwittigd, maar dat ontkent het OLV. Het ASZ wenst enkel te zeggen dat volgens hun informatie alles volgens de juiste procedure verlopen is.

Yassin kreeg uiteindelijk een lift naar Gent, waar hij zich liet opnemen in het UZ. "Mijn appendix stond op het punt om te springen", vertelt hij. "Ze hebben me in Gent meteen geopereerd - hier werd ik wel goed geholpen. Intussen gaat het al wat beter, maar ik moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Ik heb wel mijn advocaat reeds gecontacteerd en ik ben van plan om een klacht in te dienen tegen zowel het OLV als het ASZ. Zij moeten iemand in nood toch helpen?" De advocaat van Yassin laat weten dat hij nog op het officiële standpunt van de ziekenhuizen wacht vooraleer verdere stappen te ondernemen.