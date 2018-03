'Ten Oorlog' op en in Spiegelvijver COMPAGNIE GARDAVOE BRENGT TOTAALSPEKTAKEL OP LEUKE SETTING RUTGER LIEVENS

12 maart 2018

02u39 0 Aalst Een decor van 11 meter hoog en 20 op 20 meter op de Spiegelvijver in Aalst, tien openluchtvoorstellingen van Ten Oorlog van Tom Lanoye in september voor 4.000 toeschouwers en foodtrucks die de magen van de toeschouwers vullen in de pauze. Compagie Gardavoe werkt aan een van de meest tot de verbeelding sprekende theaterplannen die de stad ooit heeft gezien.

Het begon als een gekke droom op café. "Na een voorstelling van Faust met poppentheater Aabazjoer had ik het met regisseur Yves De Pauw over toneel spelen op de Spiegelvijver. De Spiegelvijver is 230 meter lang en 20 meter breed. Het oorspronkelijk idee was om het podium op het water van de ene kant naar de andere te laten voorttrekken door Chinese vrijwilligers en dat het publiek zou meewandelen. Na 230 meter zou het dan pauze zijn en in het tweede deel zouden we dan terugkeren", zegt acteur Filip Van de Winkel. "Maar 400 mensen die meewandelen, zo praktisch was het toch niet", vult Yves De Pauw aan. "Dus is het een decor van 20 meter op 20 meter geworden, gespannen over het water en met aan weerszijden van de vijver overdekte tribunes voor in totaal 400 toeschouwers", zegt De Pauw.





Game Of Thrones

De Spiegelvijver is aangelegd in de Eerste Wereldoorlog en dus werd er voor een toneelstuk gekozen waarin er serieus wat bloed vloeit. "Ten Oorlog, wat mij betreft het beste Nederlandstalige toneelstuk ooit geschreven. Tom Lanoye is trouwens heel enthousiast dat het nog eens wordt opgevoerd", zegt Yves. Het wordt een ware Game Of Thrones tussen drie broers Edwaar, Sjors en Risjaar op de Spiegelvijver, half in het Engels, half in het Nederlands. "Tom Lanoye vertaalde en bewerkte Shakespeare's War of The Roses tot een waar Tarantino-script", zegt Yves. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Aalsterse toppers als Filip Van de Winkel, Bob Van Impe en Steven De Leeneer, Maarten Van Ingelgem schrijft nieuwe muziek, maar er wordt ook een beroep gedaan op de Aalsterse scholen.





Vuurspektakel

"De technische talenten van de leerlingen van het VTI worden ingezet om van het vuurspektakel een succes te maken, leerlingen van DvM HTB maken dan weer de kostuums, doen de grime, haar en onthaal, van het Sint-Jozefscollege mochten we het zwembad gebruiken, er zijn zangers van Cantate Domino en er is een blokfluitensemble van de muziekacademie", klinkt het.





Dansers gezocht

Decorbouwer Gert Schatteman mag zich uitleven op een platform van 20 op 20 meter. Wat nu voorligt is een 11 meter hoog restant van een kathedraal, verwoest door de oorlog. Gardavoe krijgt daarvoor de steun van firma De Nul. "Er zal niet alleen op het water gespeeld worden maar ook in het water. Gardavoe zoekt nog dansers, de leeftijd maakt niet zoveel uit. De enige voorwaarden zijn: kunnen zwemmen en groter zijn dan 1,60 meter. De Spiegelvijver is namelijk 1,40 meter diep", zegt choreografe Caroline D'Haese. Meer op www.compagniegardavoe.be.