't Koerken terug in Rozemarijnstraat CAFÉ KAN WORDEN AFGEHUURD VOOR PRIVÉFEESTJES RUTGER LIEVENS

03 maart 2018

02u45 0 Aalst 12 jaar na de sluiting van het jongerencafé 't Koerken, op de hoek van het Sint-Martensplein en de Rozemarijnstraat, opent een café met dezelfde naam. 't Koerken was tot 2005 the place to be voor de alternatieve jeugd van Aalst. Cafébaas Walter Sibret blaast het nu nieuw leven in met een caféruimte die je kan afhuren voor feestjes.

't Koerken is een naam die heel wat Aalstenaars nostalgisch doet terugdenken aan de jeugdjaren. Iedereen die jong was in Aalst tussen 1980 en oktober 2005 kent 't Koerken, het wat alternatieve jongerencafé op de hoek van het Sint-Martensplein en de Rozemarijnstraat. Twaalf jaar geleden kon vzw 't Koerken de huurgelden niet meer betalen en sloot het café. Het JAC, het Jongeren Advies Centrum dat in hetzelfde gebouw haar werking had, verliet het pand. De naam leefde nog een tijdje door in Toekoer, het danscafé dat 't Koerken opvolgde in dat pand, maar ondertussen staat het daar al een tijdje leeg.





Nostalgie

Walter Sibret (49), de uitbater van Den Heiligen Gheest, herintroduceert nu de naam in het uitgaansleven van Aalst. Aan de overkant van de Rozemarijnstraat, waar ooit 't Koerken was, start hij met Koerken. "'t Koerken is nu al jaren dicht, maar toch blijven mensen mij daar verhalen over vertellen. 't Koerken, dat is nostalgie voor veel mensen. Het is een naam die verbonden is aan de Rozemarijnstraat, ik wil die laten leven. Ik heb een bericht gestuurd naar de nog altijd actieve Facebookgroep vzw 't Koerken, waarin ik mijn plannen uit de doeken doe en ze uitnodig om een reünie te houden in Koerken. Ze mogen de zaal gratis gebruiken ", zegt hij.





Koerken wordt geen jeugdhuis of café waar je gewoon binnenstapt voor een pint. Het bestaat uit twee caféruimtes, een zaal en een ruimte met een toog, die je kan afhuren. "Mensen kunnen hier zelf een avond café houden als ze willen. Het is ideaal voor een feest van een studentenclub, een receptie van een bruiloft, verjaardagsfeestjes of een afscheidsfeestje van iemand die voor langere tijd vertrekt op reis. Er is een huurprijs, maar die zakt naarmate er meer drank wordt verbruikt", zegt Sibret.





Leegstaand pand

Aan de overkant van de Rozemarijnstraat staat het pand, waar vroeger 't Koerken was, een beetje te verkommeren. "Ik heb er nog D-Ark willen starten en later ook Pit Stop. Het was voor de tijd van zaal Cinema en er was nergens een plek waar jongeren hun 100-dagenfuif konden organiseren. Jammer genoeg zonder succes, ik startte in een periode dat de jongerenfuiven een terugval kenden", zegt hij. Het gebouw waar ooit de jeugd van 't Koerken haar mooiste jaren beleefde, staat al een paar jaar leeg en de eigenaar is op zoek naar een koper.