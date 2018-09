"Supporters van Schild & Vrienden hoeven echt niet op mij te stemmen" Rutger Lievens

06 september 2018

13u23 2 Aalst Ondertussen lopen de reacties binnen nadat Stijn Everaert een stap opzij heeft gezet als N-VA-kandidaat. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wees Everaert op zijn verantwoordelijkheden.

"Het is een jonge kandidaat op onze lijst dus we hebben dit op een menselijke manier aangepakt en hem in een uitvoerig gesprek op zijn verantwoordelijkheden gewezen. Ik heb daar echt mijn tijd voor genomen. Stijn neemt nu zijn verantwoordelijkheid", zegt Christoph D'Haese. "De situatie was onhoudbaar. Of we beter hadden moeten nakijken wie we op onze lijst zetten? Stijn is al van zijn zestiende lid van N-VA. Hij heeft één van de 64.000 foute memes gepost. Vroeger zijn er nooit problemen geweest. Het zou spijtig zijn dat al het goede werk van de voorbije jaren in Aalst nu gecontamineerd zou worden."

"Er is de vrijheid van meningsuiting, maar die heeft grenzen. Schild & Vrienden heeft die grenzen niet alleen opgezocht, maar is er los over gegaan. Je hebt toch bepaalde normen en waarden in onze samenleving, ethische principes. Het is goed dat er een gerechtelijk onderzoek zal komen naar de groep", zegt burgemeester D'Haese. Maar jaagt hij de harde kern weg binnen de partij, die sympathie heeft voor het gedachtegoed? "Wie daarvoor supportert, voor racisme en seksisme, die hoeft echt niet op mij of op N-VA te stemmen. Dat past gewoon niet in een rechtstaat."