'Superzwembad' kost 51 miljoen euro STRUBBELINGEN BINNEN STADSBESTUUR OVER HOGE PRIJS RUTGER LIEVENS

05 juli 2018

02u31 0 Aalst Het nieuwe 'superzwembad' dat de stad Aalst wil bouwen aan de Albrechtlaan zal gedurende 30 jaar 1,7 miljoen euro kosten, omgerekend komt dat neer op 51 miljoen euro. Voor hetzelfde geld wordt de Boudewijnlaantunnel aangelegd of zet je drie Utopia's en dus is er twijfel binnen het stadsbestuur.

CD&V, Lijst A en N-VA vochten deze week - eigenlijk voor het eerst tijdens deze legislatuur onder burgemeester Christoph D'Haese - hun interne strubbelingen op straat uit. Aanleiding: de kostprijs van het zwembad dat menig goed huisvader naar adem doet snakken, waarschijnlijk een snufje verkiezingskoorts en een nakende deadline. De cijfers die nu circuleren, variëren tussen de 50 en 60 miljoen euro. Ter vergelijking, Utopia kostte zo'n 15 miljoen euro, de tunnel aan de Boudewijnlaan bijna 50 miljoen euro.





Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Sport, geeft wat duiding. "Het bestaande, verouderde 50-meterbad exploiteren en onderhouden kost ons jaarlijks 1,3 miljoen euro. Het nieuwe stedelijk zwembad, dat drie zwembaden en drie keer meer zwemwater zal bevatten, kost de stad jaarlijks 1,7 miljoen euro. Bouw, onderhoud, personeelskosten en exploitatie, alles zit erin. 25 miljoen euro om het te bouwen, zoals afgesproken was met het stadsbestuur, plus daarbij het onderhoud van 30 jaar. Na die tijd wordt Aalst eigenaar van een zwembad zonder gebreken in perfecte staat. De vergelijking met Utopia gaat niet op, want in die 15 miljoen euro zitten geen personeelskosten", zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot.





De Ridder boos

Volgens haar is het verschil tussen het oude en het nieuwe zwembad 400.000 euro per jaar.





"Je krijgt er een recreatiebad, een instructie- en zorgbad en een 50-meterbad voor in de plaats", zegt ze.





Matthias De Ridder (N-VA) die in het SportAG zit, is boos op Uyttersprot omwille van het persbericht dat ze stuurde eerder deze week. Daarin stond dat Lijst A en N-VA geen beslissing wilden over het nieuwe zwembad. "Ik persoonlijk geloof niet dat het bij die 1,7 miljoen euro zal blijven. We betalen 800.000 euro voor de bouw van het zwembad, maar de ontwikkelaar heeft er dan nog een gigantisch onderhoudscontract van 30 miljoen euro bijgelapt. We moeten lenen en dat kost geld. Volgens mij zal het naar de 60 miljoen euro gaan. Zullen we in de laatste maanden voor de verkiezingen nog zo'n beslissing nemen die de volgende legislaturen met een dergelijke schuld opzadelt?", zegt De Ridder (N-VA).





Downsizen?

Het ziet er wel naar uit dat er nog zal onderhandeld worden tussen N-VA, Lijst A en CD&V, eens het stof is gaan liggen. "De deadline is midden juli", zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "Ik denk dat we de tijd moeten gebruiken om het businessplan op scherp te stellen en bekijken of we voor dit 'superzwembad' moeten gaan of dat het nodig is om te downsizen. Samen met de stadsdiensten moeten we bekijken of dit de autofinanciering van de stad niet in het gedrang brengt", zegt zij.