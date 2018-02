"Stedennetwerk tegen discriminatie is sp.a-propaganda" 22 februari 2018

02u45 0 Aalst Vanaf 1 april engageren 11 van de 13 Vlaamse centrumsteden zich in een netwerk tegen racisme en discriminatie, maar Aalst doet niet mee. Een project van de socialisten, klinkt het bij N-VA.

De overgrote meerderheid van de centrumsteden engageren zich in het netwerk tegen racisme en discriminatie, alleen Antwerpen en Aalst gaan niet in op de uitnodiging.





Een gemiste kans volgens sp.a-gemeenteraadslid Sam Van De Putte. "De bedoeling van het netwerk is om informatie en beleidsinitiatieven uit te wisselen over hoe racisme en discriminatie op lokaal niveau kunnen vermeden worden. Het is onbegrijpelijk dat Aalst als zesde centrumstad van Vlaanderen niet wil meewerken", zegt Sam. Volgens sp.a is Aalst diverser dan ooit. "In onze stad leven 124 nationaliteiten samen. Ongeveer 6,9 procent van de inwoners heeft een andere dan de Belgische nationaliteit. De top 5 bestaat uit: Nederlanders, Congolezen, Roemenen, Polen en Marokkanen."





Schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA) gelooft er niet in. "Wie gediscrimineerd wordt, dient best klacht in bij de politie. Unia heeft ook een kantoor in onze stad. Elk jaar komen daar - weliswaar een beperkt aantal - klachten binnen. Als er uit de gesprekken tussen de steden interessante teksten met concrete oplossingen voortkomen, dan lezen we ze graag. Iets zegt mij dat we na deze artikels in de krant er nog weinig zullen van horen. Het is een stunt van sp.a Gent", zegt Karim Van Overmeire (N-VA). "Vijf jaar geleden mocht ik van Termont zelfs geen schepen worden en nu zou ik in een clubje moeten gaan zitten waarin de Gentse socialisten me zouden leren hoe ik discriminatie moet bestrijden? Ik denk het niet. We beslisten vorig jaar al om niet mee te doen na een vraag van sp.a'er Sam Van De Putte in de gemeenteraad van Aalst." (RLA)