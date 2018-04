"Statieplein onveilig? Nonsens" BUURT NIET ONGERUST NA SCHIETPARTIJ VAN WOENSDAG KOEN BATEN RUTGER LIEVENS

20 april 2018

02u56 0 Aalst De schietpartij van woensdag vormt een triest dieptepunt na een reeks incidenten in de stationsbuurt de voorbije jaren. Toch spreken de buurt én de burgemeester tegen dat het er onveilig is.

De schietpartij van woensdag is het gespreksonderwerp in Aalst en al zeker in de stationsbuurt. De manier waarop het Statieplein nog eens het nationale nieuws haalde, ergert cafébaas Willem Moeyersoons. De uitbater van Dutch Inn zegt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst door de media. "Ik heb drie maanden geleden het café overgepakt en ik kan u zeggen: het is hier veiliger dan op de Grote Markt.De politie heeft dat hier grondig opgekuist. Bij het minste dat er hier gebeurt, staan de agenten er en lossen ze het op. Hier passeren dagelijks duizenden jongeren en ik kan u met de hand op het hart zeggen dat er van onveiligheid geen sprake is. Nu haalt hier een gek een wapen boven en is alles weer om zeep", zegt Willem.





Samen met enkele andere handelaren wil hij de buurt vooruit helpen. De slagerij naast zijn café doet mee. "Vorige week was er wat amok in een zijstraat van het Statieplein. Jongeren gingen er met elkaar op de vuist, maar het klopt dat de politie er altijd snel bij is", zegt Caroline van de slagerij. "Het is veel verbeterd, ze spelen korter op de bal."





Politietoezicht

In het begin van het schooljaar, september 2017, volgde de ene vechtpartij de andere op. Enkele groepsgevechten werden gefilmd en verspreid op sociale media. Sinds die periode pakt de politie amokmakers zonder pardon op en laat ze desnoods een nachtje in de cel. Onder meer Open Vld vond het niet genoeg en pleitte voor een permanente politiepost aan het station. Al lijkt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) daar nu een beetje op terug te komen. "Er moet vooral politie aanwezig zijn, die daar rondwandelt en direct aanspreekbaar is. Het klopt dat de toestand daar verbeterd is. Ik heb er met de korpschef over gepraat en de politie heeft er een prioriteit van gemaakt om de rust te bewaren in de stationsbuurt. Je kan natuurlijk niet alles voorkomen. Het komt erop aan om alert te blijven. Als we het onveiligheidsgevoel willen keren moeten we de Aalstenaar nog meer het gevoel geven dat de politie er is om de zaken op te lossen. En als we er een aangenamer plein zouden van maken, zou dat de sociale controle ten goede komen", zegt De Gucht. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat er een fietsbrigade aanwezig was een halve minuut nadat de oproep binnenkwam. Sneller kan niet.





"Een politiepost zou geen verschil maken, waarschijnlijk zou die om 21 uur ook niet meer bemand zijn. Dit valt nergens uit te sluiten. Als je met de buurt praat, hoor je dat ons inspanningen renderen, dat het beter is. 0 procent criminaliteit, ik zou het graag hebben, maar het bestaat niet. Het is zo veilig mogelijk", zegt D'Haese.