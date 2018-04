'Stadskanker' Du Parc wordt recreatiesite 11 april 2018

02u51 0 Aalst Het stadsbestuur heeft een vergunning afgeleverd voor de restauratie en herbestemming van de Du Parc-site in Aalst. "Deze stadskanker wordt omgebouwd tot een plaats voor dagrecreatie", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De leegstaande gebouwen van voormalige textielfabriek Du Parc hebben al lang nood aan een nieuwe invulling. Brandstichting, vandalisme en krakers zijn er schering en inslag waardoor de site een echte stadskanker geworden is. Maar daar komt nu toch verandering in, want ontwikkelaar Vastgoed Noord gaat de site omvormen. "De bestaande fabrieksgebouwen worden grotendeels behouden en gerestaureerd. Nadien worden ze ingericht voor verschillende activiteiten zoals een trampolinepark, binnenspeeltuin, sportzaal, fablab en airsoft. De nieuwe invulling voor dagrecreatie is geschikt voor deze site en voldoet aan de voorwaarden van het geldende gewestelijk RUP", zegt schepen Verdoodt. De woningen aan de straatzijde worden op één na gesloopt. Daar wordt op het gelijkvloers een restaurant ingericht. Het centrale gedeelte van de fabrieksgebouwen wordt gesloopt om een binnenplein te creëren. Ten zuiden van de site wordt een ecologische groenverbinding voorzien aansluitend aan de natuurgebieden Osbroek-Gerstjens.





(FEL)