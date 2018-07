"Speeltuinen zijn onvoldoende onderhouden" N-VA VRAAGT JEUGDSCHEPEN OM SPEELTUIGEN DRINGEND TE VERNIEUWEN RUTGER LIEVENS

12 juli 2018

02u47 2 Aalst Meerderheidspartijen N-VA en CD&V schieten met scherp naar elkaar over de verloedering van de speeltuinen in Aalst. "Ook deze zomervakantie zullen kinderen gebruik maken van speeltuintjes die vuil, verouderd en onveilig zijn", zegt N-VA. Jeugdschepen Iwein De Koninck (CD&V) antwoordt geen budget te hebben om alle speeltuigen te vernieuwen. Eerder waren er ook al spanningen tussen N-VA en Lijst A over de kostprijs van het nieuwe zwembad.

Het zijn gemeenteraadsleden Caroline De Meerleer en David Coppens (N-VA) die coalitiepartner CD&V vragen om de verloederde speeltuintjes van Aalst aan te pakken. "Bij het begin van de zomervakantie liggen verschillende speeltuintjes er slecht bij. We gingen een kijkje nemen naar de speeltuintjes aan het zwembadpark, sporthal Ten Rozen en de Rapenstraat. De toestand van de speeltuigen is soms ernstig. Hout is her en der afgebroken en metaal is op verschillende plekken verroest, zodat kinderen zich makkelijk kunnen kwetsen", zeggen de N-VA'ers. "Er dreigt opnieuw een zomer voorbij te gaan waarin de Aalsterse kinderen onvoldoende gebruik kunnen maken van goed onderhouden publieke speeltuintjes." Ook de speeltuigen in het parkje van de Sint-Elisabethwijk zijn gevaarlijk. "De toestand van de publieke speeltuintjes is de afgelopen jaren achteruitgegaan en de huidige aanpak duurt te lang. Zo is er al sinds februari een visienota klaar. De dienst Jeugd is nog altijd bezig om de visienota te vertalen naar een concreet actieplan", klinkt het.





Geen budget

De N-VA-gemeenteraadsleden vragen schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) om snelle actie. "Een grondige opfrisbeurt kan een enorm verschil maken voor de kinderen. Eerder drongen we met succes aan op de vernieuwing van de speeltuigen in het Koningin Astridpark", klinkt het.





Schepen De Koninck zegt dat zijn budget het niet toelaat om al die speeltuigen meteen te vernieuwen. "Nu proberen we elk jaar één speeltuintje aan te pakken. Zo werd er werk gemaakt van een speelbos in Hofstade en wordt er werk gemaakt van nieuwe speeltuigen aan 't Bruulken", zegt De Koninck. Hij zegt dat de speeltuigen wel degelijk veilig zijn en onderhouden worden. "Om de 14 dagen gaat onze klusjesman langs om de speelelementen te onderhouden. Alles vernieuwen kost geld en als ik extra budget vraag, heb ik van de betrokkenen de voorbije jaren weinig steun gekregen."





"Na twaalf jaar schepen van Jeugd komt De Koninck in februari af met een visienota en een actieplan dat nog moet uitgerold worden. Beetje laat allemaal", reageert Coppens.