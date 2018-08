"Sorry hé, maat!" Automobilist rijdt motard aan en gaat er doodleuk vandoor Koen Moreau en Koen Baten

05 augustus 2018

12u00 6 Aalst "Sorry hé, maat!" Het was al wat een automobilist te zeggen had nadat hij in de Zijpstraat in Hofstade motard Harry De Geyter aangereden had. En het was ook al wat hij te zeggen had voor hij ervandoor ging, terwijl Harry nog onder zijn motorfiets lag.

Harry De Geyter (62), gekend van de brandhouthandel langs de Wichelsesteenweg in Lede, reed vrijdagavond na de werkdag huiswaarts richting Aalst. "Wegens het mooie weer koos ik voor mijn Goldwing en reed ik langsheen de Vogelenzang naar Hofstade", vertelt hij. Een landelijk traject, met veel fietsers en wandelaars. "Ik reed dan ook erg voorzichtig."

Maar in de Zijpstraat ging het omstreeks 16.30 uur toch mis. "Plots kwam van achter de maïs een kleine, witte bestelwagen aan hoge snelheid aangereden", vervolgt Harry. "Hij ontweek me niet, maar ging in de remmen, waardoor hij recht op me afkwam. Ik voelde de impact en toen werd het zwart."

Even later merkte Harry dat zijn motorfiets weggetrokken werd, terwijl hij er nog onder lag. "Mijn Goldwing zat vastgehaakt in de bestelwagen en die bestuurder reed achteruit om zich los te maken."

Zich bekommeren om het slachtoffer? Dat deed de aanrijder niet. "Hij riep enkel nog 'Sorry hé, maat', en stoof ervandoor." Harry hield er als bij wonder alleen een gekneusde enkel en een wonde aan zijn been aan over. "Gezien de impact is het een wonder dat ik mijn been nog heb. Gelukkig was ik met een zware motorfiets op de baan. Beeld je in dat ik een fietser geweest was..."

De politie is intussen op zoek naar de aanrijder. Die was op de baan met een oude, witte Peugeot of Renault — een model waarvan er vandaag niet meer zoveel rondrijden. Harry heeft zelf ook al via sociale media een oproep gelanceerd naar getuigen. "Zo'n wagen valt op en vermoedelijk zal er ook schade te zien zijn. Wie tips heeft, mag dit altijd aan mij of de lokale politie laten weten."