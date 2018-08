"Slechts 29 handtekeningen nodig om buitenbad tegen te houden. Van 29 mensen met een eigen zwembad in de tuin" Facebookpagina 'Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars' wil buitenbad in nieuw superzwemcomplex Rutger Lievens

09 augustus 2018

15u51 14 Aalst Voorstanders van een buitenbad aan het nieuw te bouwen stedelijk zwembad hebben de Facebookpagina 'Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars' opgericht. Woensdag raakte bekend dat het buitenzwembad er niet komt nadat 29 buurtbewoners zich hadden verzet. Een ruimtelijk uitvoeringsplan veranderen is mogelijk, maar de procedure duurt minstens een jaar.

"Slechts 29 handtekeningen uit het Baron Moyersoenpark volstaan om alle inwoners van Aalst zomers zwemplezier in de buitenlucht te ontnemen. Met deze pagina willen we een stem geven aan alle Aalstenaars. Niet enkel de 29 omwonenden met een eigen zwembad in de tuin", zeggen de oprichters van de Facebookpagina. "Willen jullie ook dat Aalst een openluchtzwembad heeft? Like en deel deze pagina. Laat jouw stem horen aan het stadsbestuur. En eis een herziening van de bouwplannen. Nu kan het nog."

Een eerste poll op de pagina donderdagochtend haalde al 30 stemmen pro nieuw buitenzwembad. Tegen de namiddag waren er al meer dan 300 stemmen en had de Facebookpagina al meer dan 450 likes. Via avaaz.org loopt er nu ook al een online-petitie waar donderdagamiddag al zo'n 200 mensen hun handtekening hadden onder gezet.

"Misschien lukt het na één jaar in plaats van twee"

Het stadsbestuur besloot om het na het protest van de 29 buren niet op te nemen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Een wijziging aanbrengen in een ruimtelijk uitvoeringsplan is niet zo simpel. "Als het volgend stadsbestuur beslist dat een buitenzwembad er moet komen dan kan de procedure om het ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen gestart worden. Dat duurt gemiddeld twee jaar, maar omdat het maar om een klein deel van het ruimtelijk uitvoeringsplan gaat zou dit misschien al in een jaar kunnen lukken", zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

De mogelijkheid bestaat dan wel dat de buren naar de Raad van State trekken. "Ik denk dat heel het schepencollege het jammer vindt dat het klein buitengedeelte dat eerst in de plannen stond niet weerhouden is na het protest. De buren zijn inderdaad advocaten en zakenlui, het was na een overleg duidelijk dat ze geen angst hadden om dure advocatenkantoren aan te spreken om het ruimtelijk uitvoeringsplan aan te vechten bij de Raad van State. En dan loop je risico dat de bouw van het zwembad geschorst wordt. Omdat het buitenzwembad niet in de allereerste plannen zat en later pas is toegevoegd als een 'nice to have', hebben we beslist om het eruit te laten. We wilden dit mooi project niet in gevaar brengen voor iets dat we eerder hadden gecategoriseerd als een 'nice to have'", zegt de schepen van Sport.

De buren zijn inderdaad advocaten en zakenlui. Na overleg was duidelijk dat ze er niet voor terugdeinzen om dure advocatenkantoren aan te spreken om het ruimtelijk uitvoeringsplan aan te vechten bij de Raad van State" Ilse uyttersprot