"Siesegem wordt bakermat medische vooruitgang" STAD MOET NOG 8 PROCENT VAN KOUTER VERWERVEN VOOR 'HEALTH & CARE VALLEY' RUTGER LIEVENS

25 april 2018

02u26 1 Aalst De stad moet nog 8 procent van de 52 hectare Siesegemkouter verwerven om te kunnen starten met de ontwikkeling van 'Health & Care Valley Aalst'. "Misschien is onteigenen niet nodig en kunnen we een minnelijke schikking treffen", zegt burgemeester D'Haese.

Studiebureau Secchi Vigano maakte onder het burgemeesterschap van Ilse Uyttersprot (CD&V) de plannen op voor het bedrijventerrein op de Siesegemkouter en kleurde 54 hectare van de 97 hectare als bedrijventerrein. In de voorbije jaren zijn ontwikkelaars actief geweest om gronden op te kopen en ook de stad heeft een deel van de te ontwikkelen gronden in haar bezit.





"Onder meer een groep rond ontwikkelaar Cordeel heeft een deel van de terreinen. Daarom zullen de stad en de privé moeten samenwerken om de Siesegem te ontwikkelen. Van het hele gebied is nog zo'n 8 procent niet verworven. Er wordt gekeken of die gronden door middel van een minnelijke schikking verworven kunnen worden. "Onteigeningen zullen misschien niet nodig zijn", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). De gemeenteraad stemde dinsdagavond alleszins wel over een onteigingsmachtiging, waardoor het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Aalst de instrumenten in handen krijgt om te onteigenen.





"Voor toekomst kiezen"

De voorbije zes jaar verhuisde bouwmaterialenbedrijf Schelfhout en werd er een crematorium gebouwd, maar voor de rest ging er geen spade in de grond. De visie voor de Siesegemkouter is ondertussen wel al klaar. Siesegem moet de Health & Care Valley worden van Aalst. "De bakermat voor de medische vooruitgang. Op de Siesegem zullen geen drankencentrales staan, maar architecturale landmarks met respect voor de omgeving en met genoeg buffers voor de buurten errond. Het is tijd om de industriële gewaden af te leggen en voor de toekomst te kiezen. Het voorbeeld is Imec in Leuven. Aalst heeft dan wel geen universiteiten, maar onze stad beschikt wel over twee topziekenhuizen. Zorgondernemingen als Medec en Orsi oogsten nationaal en internationaal succes. Een kwalitatieve invulling en tewerkstelling staan centraal", zegt D'Haese. "Eerst moeten de grondverwervingen afgerond worden, dan de wegeninfrastructuur en tussen dit en 15 jaar zal de Siesegem ontwikkeld zijn."





Het actiecomité Leefbaar Maal zit met veel vragen. "Over de mobiliteit, de leefbaarheid en de toegankelijkheid en invulling van de bufferzones. Hopelijk zijn er snel antwoorden", zegt Jens Van Landuyt. Ook groen is tegen. "Wacht niet met de betonstop tot er geen enkele kouter meer over is. De site zal een verkeersinfarct veroorzaken, terwijl onze invalswegen nu al potdicht zitten", zegt Andreas Verleysen.