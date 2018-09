'Schoolboeken kaften voor beginners' in Utopia Rutger Lievens

04 september 2018

18u32 1 Aalst Het schooljaar is begonnen en dus moeten er boeken gekaft worden. In Utopia krijgen zij die geen held zijn in boeken kaften de nodige tips.

"Samen schoolboeken kaften is zoveel fijner. Zeker met het origineel Utopia-kaftpapier waarmee je kan uitpakken in de klas", klinkt het bij Utopia. "Geen held in kaften? Ook geen probleem, we doen het gewoon samen. Met de nodige tips zetten we jou en je familie graag op weg zodat kaften kinderspel wordt."

Woensdagnamiddag komt het illustratorenduo Eugene en Louise langs in Utopia. Tussen 14 en 17 uur geven zij je schoolboeken een unieke look. Inschrijven is niet nodig. Iedereen welkom in zaal Pupillen in Utopia tussen 12 en 19 uur.