'Rugbydoelen' naast de E40 Rutger Lievens

22 juli 2018

13u06 0 Aalst Op de E40 in Erembodegem staan enkele houten constructies die doen denken aan rugbydoelen. Ze staan er naar aanleiding van werken aan hoogspanningskabels.

Wie regelmatig de E40 tussen Aalst en Brussel neemt zal ze al gezien hebben, de houten constructies langs beide zijden van de autosnelweg. Ze doen een beetje denken aan rugbydoelen, maar ze zijn het dus niet. Ook in de Nachtegaalstraat in Erembodegem in de buurt van het verkooppunt van Mercedes-Benz staat er zo'n rugbydoel opgesteld. De houten constructies staan er naar aanleiding van werken aan hoogspanningskabels die op die plek de autosnelweg kruisen. Ze moeten voorkomen dat de kabels op de autosnelweg terechtkomen tijdens de werken.