'Puntje op de i' in selectie 'Scoor Lokaal Met Digitaal' 02u44 0 Repro Rutger Lievens

De Aalsterse cadeauwinkel 't Puntje op de i heeft van Telenet een groot digitaal reclamebord cadeau gekregen. Cadeauwinkel 't Puntje op de i' was geselecteerd voor Telenet Business-initiatief 'Scoor Lokaal Met Digitaal'. Naast deze rijdende reclame, kreeg de zaak ook nog een Facebookcampagne en gedurende een week gratis digitaal advies met opvolging cadeau.





Begin november kregen meer dan 25.000 lokale ondernemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Telenet Business-actie. Ook Magina Demyttenaere van 't Puntje op de i schreef zich in en was bij de meer dan 200 ondernemers die werden geselecteerd. "Onze zaak ligt net buiten het winkelcentrum van Aalst. De visibiliteit die de DigiBuzz ons schenkt nemen we dus in dank aan. Ook de Facebookcampagne en het digitaal advies komen goed van pas. Zelf hebben we een Facebookpagina waarop we al advertentiecampagnes deden, maar we zijn van mening dat we er altijd iets over kunnen bijleren." Naast 't Puntje op de i, kregen ook Hollywood, El Nachos, Altronik, Sekk, Wian, Comar sport, Sleeplife, bvba Pieters, Gotron, Charmant en New Six in de maand december een bezoek van de DigiBuzz.





(RLA)