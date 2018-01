"Plots voelde ik tanden in mijn oor" NICK BLANCKAERT GEBETEN DOOR ANDERE FEESTGANGER KOEN BATEN

29 januari 2018

02u28 0 Aalst De 29-jarige Nick Blanckaert werd afgelopen weekend aangevallen in Hertshage na een feestje met enkele vrienden. Een onbekende man viel hem langs achter aan toen hij naar buiten kwam en beet een stuk uit zijn oor. Eerder die nacht zou de aanvaller Nick ook al enkele keren proberen aanvallen hebben. "Ik voelde alles enorm kraken en dan merkte ik bloed op", vertelt Nick. De jongeman doet ook een oproep naar getuigen om de dader te vinden.

Nick was met enkele vrienden vrijdagavond op een feestje in Hertshage in Aalst. Hij was zich aan het amuseren met zijn vrienden, toen er plots iemand op hem afstapte. "Hij zei dat ik me racistisch had uitgelaten over een vriend van hem en begon mij uit te dagen. Ik reageerde er niet op want ben geen vechtersbaas, en ook al zeker geen racist. Ik ben pas terug van een jaar in het buitenland met alle soorten van religies en dat was voor mij geen enkel probleem", klinkt het. De andere jongeman bleef hem uitdagen en was duidelijk uit op een gevecht toen hij Nick vast greep. "Ik ben mij toen beginnen verdedigen en heb hem kunnen omdraaien waarbij hij op de grond terecht kwam. Ik ben toen gewoon weg gestapt."





Plastische chirurgie

Nick vergat het incident, maar toen hij rond vijf uur naar huis wilde gaan, stond zijn aanvaller van eerder hem blijkbaar op te wachten. "Plots sprong hij in mijn rug en voelde ik tanden in mijn oor. Een heel stuk van mijn oorlel werd gewoon afgebeten en kan niet meer gemaakt worden. Hiervoor is plastische chirurgie nodig", klinkt het. Na de feiten ging hij onmiddellijk naar spoed waar ze het oor hebben ontsmet en afgeplakt, maar meer konden ze niet doen.





Nick hoorde achteraf dat de twee jongemannen kort voor 05.00 uur ook uit de zaak zijn gezet, mogelijk omdat ze nog andere problemen veroorzaakten. "Volgens mij moet je toch al goed zot zijn om een oor af te bijten."





Zondagochtend ging het slachtoffer aangifte doen bij de politie van Aalst.





Ze noteerden zijn verklaring, maar konden niet meteen veel doen omdat hij zijn aanvaller niet herkende. "Ik ben dus nu op zoek naar getuigen die misschien iets gezien hebben. Camera's zijn er niet aanwezig, maar misschien was er nog een andere feestganger die iets gezien heeft en mij kan helpen. Ik weet dat hij een bril droeg, maar dat is alles wat ik kon zien. Zij mogen zich melden bij de politie en hopelijk levert het iets op", besluit Blanckaert.