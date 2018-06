'Paroi' valt van carnavalshal 05 juni 2018

Luc Vermeiren maakte gisteren een ongelukkige val van de carnavalswerkhallen in Aalst. 'Paroi', zoals Aalst hem kent, is toezichter van de carnavalshallen. Bij een onderhoudsbeurt van de dakgoot ging het mis. Luc viel van het dak naar beneden, op een voertuig. De hulpdiensten brachten hem met spoed naar het ziekenhuis. Hij houdt er verschillende breuken aan over. De pols, de ribben en de rug zouden geraakt zijn. "Morgen (vandaag, nvdr.) zal Luc geopereerd worden", bevestigt schepen van Vrije Tijd Ilse Uyttersprot (CD&V). (RLA)