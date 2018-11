“Overdonderd door al het volk dat aanwezig was” Koen Baten

18 november 2018

12u09 0

In het Sint-Jozefscollege in Aalst werd gisterenavond de grote benefietactie gehouden voor café de Paris. Op 16 september van dit jaar verwoestte een zware brand het pand volledig. Ook een tweede zaak die aansloot op De Paris ging in vlammen op. Enkele weken later staken de werknemers van café De Paris de koppen bij elkaar en hebben ze een benefiet opgestart voor zaakvoerders Rogier Schockaert en Koenraad De Neve. De benefiet was een groot succes en honderden mensen staken de eigenaars een hart onder de riem. “Het geeft ons een extra boost om verder te gaan met de heropbouw van het café", aldus Rogier en Koenraad.

De nacht van 16 op 17 september zal voor eeuwig in het geheugen van de twee uitbaters staan. Een zware brand die ‘s nachts begon in de keuken vernielde heel de zaak en chocoladehandel Valentino die aansloot aan de zaak. De uitbaters bleven niet bij de pakken zitten en lieten al snel weten dat ze gewoon verder zouden doen, maar dat het wel even kan duren voor de zaak weer open gaat.

Er werden verschillende benefietvoorstellen gedaan, maar de uitbaters wezen de meeste af. “Omdat we niet wilden profiteren of een gevoel geven dat we uitwaren op deze benefieten", klinkt het. Een benefiet konden ze echter niet weigeren. Hun eigen werknemers namen het initiatief om Disco Inferno te organiseren. Een fuif met op voorhand iets om te eten en te drinken. Een eenvoudig concept, maar het sloeg duidelijk aan. De opkomst was massaal, en onverwacht. “Het is echt ongelofelijk, dit had ik nooit mogen denken, het is super dat er zoveel volk was", zegt Lien Roelandt, een van de initiatiefneemsters van de benefiet.

Ook Rogier en Koenraad waren overdonderd door de massale opkomst. “Er zijn zelf collega uitbaters van de grote markt in Aalst die naar hier zijn gekomen, dit is zo een fijn gevoel om te weten dat je gewaardeerd wordt, dit zie je ook alleen maar in Aalst", zegt Rogier. Ook in het carnavalsleven leeft het enorm. Er werden meer dan honderd kaarten gereserveerd door carnavalsverenigingen en ook prins carnaval Alex De Kegel was aanwezig. “Ik kwam regelmatig in de Paris en dus vond ik het zeker nodig om steun te komen bieden. Ik wou iets extra doen, daarom maakte ik ook een filmpje om op te roepen en steun te betuigen", zegt Alex.

De sfeer zat er tijdens het feest ook al meteen volledig in. Opvallend aan deze benefiet, het was een echt feest. “Ook dit kan volgens mij alleen maar in Aalst. Er zijn erge dingen gebeurd, maar wij geven een feest omwille van die gebeurtenissen. Ik denk dat dit het carnaval is dat hier hangt. Het doet ons echt heel veel deugd om dit te zien", aldus Rogier en Koenraad.

“Wij willen ook echt ons personeel bedanken. Het zijn stuk voor stuk schatten van mensen. Sommige werken bij ons zelf als flexijob en hebben hier hun schouders onder gezet, dat is geen evidentie. Zij verdienen echt een eervolle vermelding en een dikke pluim, want zonder hen was dit allemaal niet gelukt", klinkt het.

Ook bij chocoladezaak Valentino wordt er volop gewerkt aan de heropening. “De verzekeringskwestie is nu afgerond, maar nu hebben we wel nog heel wat werk met alles grondig te reinigen door gespecialiseerde firma’s”, zegt Helen de Bruyn. “Wij blijven echt hard werken om weer open te gaan, maar helaas zal dit in 2018 niet meer lukken. Ik kijk er alleszins weer naar uit om zo snel mogelijk terug aan de slag te gaan", klinkt het. Vermoedelijk kan het pand opnieuw opengaan tegen April volgend jaar.