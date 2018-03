"Over de Haring-rotonde met de fiets, dat is moedig!" 22 maart 2018

02u39 0 Aalst Fietsers riskeren elke dag hun leven aan de Haring-rotonde, en voor zoveel moed en zelfopoffering had De Fietsersbond gisterenochtend wel een applaus over.

Overal in het land stonden delegaties van De Fietersbond klaar om te applaudisseren voor fietsers, maar in Aalst kozen de fietsfanaten dus voor De Haring, een rotonde waar de fietser slalomt tussen auto's die de rotonde op en afrijden. "Tot mijn verbazing staat deze rotonde niet tussen de prioritaire zwarte punten van de Vlaamse overheid. Ik ga vragen hoe dat komt. Het is de bedoeling dat hier op termijn een fietstunnel komt, het studiewerk is daarover bezig", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P), die ook mee applaus gaf. De Fietsersbond hoopt dat er snel verandering komt. "We staan hier omdat het één van gevaarlijkste en vervelendste verkeerspunten is in Aalst en er dagelijks slachtoffers vallen. Met deze actie zetten we fietsen in de kijker en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid", zegt Ronny Van Cutsem van De Fietsersbond.





Ook De Fietsersbond van Haaltert heeft gisterochtend deelgenomen aan de nationale Applausdag om fietsers te feliciteren. Aan het station van Ede trakteerde de Haaltertse Fietsersbond fietsers op een applaus en een suikerwafeltje.





(RLA/CVHN)