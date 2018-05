"Op zoek naar nieuwe invulling voor Sint-Jobkapel" 04 mei 2018

02u43 1 Aalst De restauratie van de buitengevel van de Sint-Jobkapel in Aalst is klaar en op zondag 13 mei wordt de gerenoveerde kapel ingewijd.

"Het was oorspronkelijk een kapel verbonden aan het kasteel van Regelsbrugge, maar gewijd aan Sint-Job. Dat was de patroonheilige van de lepralijders. Voor de Zwarte Zusters in de vijftiende eeuw in Aalst aankwamen om de lepralijders te verzorgen, kwamen de families van de zieken hier in de jaren 1400 al bidden om genezing. Dit deel van de stad is in de volksmond altijd bekend gebleven als 'Sint-Job' en de Sint-Jobstraat is een van de oudste straten van de stad", zegt Fons Dierickx van de vzw Dekenale Werken van het voormalig dekenaat Aalst.





Noveen

Het huidige gebouw dateert uit de zeventiende eeuw. "De inhuldiging van de kapel valt ook samen met het sluiten van de noveen - negen dagen bedevaart in mei - die gedurende vele eeuwen jaarlijks in deze kapel ter ere van Sint-Job door de talloze bedevaarders werd gevierd." De restauratie kostte 300.000 euro en werd met de steun van Vlaanderen en de stad Aalst gerealiseerd door de eigenaar. "In een tweede fase zal later ook het interieur worden aangepakt. Hiertoe werd recent een subsidieaanvraagdossier ingediend en een materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd", zegt Fons, die op zoek is naar een invulling voor de kapel. "Ik denk aan een atelier voor de kunstacademie of misschien kan het gebouw nuttig zijn voor de nabijgelegen hogeschool Odisee?", zegt Fons Dierickx. (RLA)