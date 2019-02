‘Oilsjterse mès’ op vooravond van carnaval in Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

01 februari 2019

16u11 0 Aalst Op de vooravond van het grootste Aalsterse feest, carnaval, vindt in de Sint-Martinuskerk een ‘Oilsjterse Mès’ plaats.

Priester Dirk Moereels volgde dialectles bij Jan Louies en Jacquy De Pauw, de toehoorders krijgen dus de echte Aalsterse tongval te horen. De eucharistieviering vindt plaats op 2 maart om 16.30 uur in de Sint-Martinuskerk. In het lokale dialect heet die kerk trouwens ‘d’Aa Keirk’. “Er worden zelfs een paar kerkliederen in ‘liturgisch Aalsters’ gebracht. De misviering wordt geleid door E.H. Dirk Moereels, die voor de Aalsterse vertaling wordt bijgestaan door geboren en getogen Oilsjteneers”, zegt de stad.